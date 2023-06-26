ETF受益人數 再創高

端午長假效應下，台股周線終止連五紅，加權指數上周下跌86點、收17,202點，但台股ETF投資人無懼拉回，受益人數續增，上周短短三個交易日增加2.04萬人，總投資人數攀升至468.4萬人，再度改寫新高紀錄。

根據CMoney統計，上周台股ETF總受益人數連續三周攀升，6月9日當周增加5.3萬人、6月16日當周增加2.1萬人、6月21日當周再增加2.04萬人，來到468.4萬人，改寫歷史新猷。

進一步以人氣增溫的標的來看，投資人最愛的商品類型還是以高股息為主，上周共有六檔受益人增加超過千人，四檔都是股息型產品，又以群益台灣精選高息單周增加0.9萬人最多，投資人數攀升至8.9萬人。

其次為元大台灣高息低波增加0.45萬人至15.7萬人，復華台灣科技優息增加0.44萬人至4.7萬人排名第三，國泰永續高股息增加0.1萬人至103.4萬人位居第四。

其中值得一提的是，群益台灣精選高息、元大台灣高息低波以及兆豐龍頭等權重都是在6月除息，目前三檔都處在貼息中。

此外，上周受益人減少最多的是國泰台灣5G+單周減少0.2萬人，投資人數降至32.8萬人；中信關鍵半導體以及富邦特選高股息30受益人數也減少800至1,000人間不等。

展望後市，國泰投信看好，市值型台股ETF有望接棒價值型ETF引領台股表現。6月聯準會將按兵不動，外部利差因素淡化下，有利於資金回補台股。