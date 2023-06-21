無腦0050不管用了嗎…台股價位貴恐泡沫化？用「這檔」分散風險

2023年台股擺脫去年空頭陰影，一路驚驚漲站回萬七，如今台、美股等受升息通膨影響已接近尾聲，投資人在經歷了這波強漲後，是否還能上車台股還是應該保守微妙呢？在現在台股位階高位的情況，有沒有能簡單參與美股，分散風險的方式？

美國經濟回升？升息將暫停

美國上週公佈 5 月 CPI 為 +4.0% 低於市場預期 +4.1%，通膨尾聲越加確立。 首次申請領失業補助金人數回升至 2021 年 11 月以來新高，反映勞動市場需求下降。 五月 PPI + 1.1 % 低於市場預期 +1.5%，商品需求顯著降溫。

上述總經指標讓聯準會六月符合市場預期暫停升息一次，但目前市場預估應該仍有兩碼最後升息空間，如果假設美國國債上限問題已經解決，而升息的上檔空間已經不多，CPI 繼續緩降不死灰復燃，目前的各種總經數據似乎都表明最壞的時間可能已過，值得投資人多多注意。

台股價位高昂 低價美股有利可圖

帶動需求，但觀察下圖可以知道，就評價來說台股目前並不便宜。

加權指數本益比河流圖：台股本益比過去常年在淺黃色區域內上下移動，如今台股再次觸及黃色區間上緣，顯示股價已不如年初便宜。

美國標普500指數：而觀察S&P 500本益比位階，過去二十年來看目前大約在平均軸上下，評價合理不算太貴。

接著我們來看過去二十年統計美國S&P500 ETF與號稱台股大盤ETF的0050，20年累積報酬率漲幅顯而易見，明顯美股優於台股大盤，那回頭來說，如今有沒有適合投資人簡單投資美股的方法存在呢？

資料來源：tradingview

美國標普上漲！連帶台股 00924 成長

00924是復華投信成立的美國標普500ETF，全名為復華美國標普500成長ETF。 追蹤「美股S&P500成長指數」，依照「獲利、營收、股價」因子，篩選出具成長性的228支個股組成，是具有基本面支撐的大型成長股指數，甚至優於S&P500與S&P小型成長指數表現，個個都是產業龍頭資優生。 成分股涵蓋近期最火熱的 AI 概念股，例如微軟、輝達等；電動車龍頭特斯拉；消費性電子龍頭蘋果，等熱門大型股皆有納入。 最重要的是00924是紮實的台股ETF，投資人可以輕鬆在公開市場買入。

資料來源：tradingview

目前 00924 剛掛牌公開發行，歷史數據尚不多，根據上圖顯示，從 2023/05 至今漲幅約為10％左右，小輸 0050 漲幅，但這是因為近期 0050 被台積電大漲帶動，回測數據來看 S&P500 成長指數整體報酬率仍會較高。

00924為何不配息？

至於 00924 為何不配息？這樣對投資人的吸引力是什麼呢？其實回歸到最上圖所示，美股標普五百ETF過去二十年來漲幅達根278%左右，是0050 144%的近一倍，這點出了投資美股大盤指數的重點「長期穩定向上的成長」，價差才是這類ETF的特色，這樣回頭來看追蹤標普500的00924就會很清楚了：跟隨美股長期向上的趨勢，持有龍頭公司，並享受豐厚的資本利得。

而且深入探討，美國企業與台企不同，不太習慣將獲利配發給股東，而是多半回投入到企業本身持續發展，科技股尤其明顯，美股公司如特斯拉、谷歌、亞馬遜通常不配股息，這也是為何00924不配息的原因。

危機也是轉機

資料來源：復華投信

經歷了2022年的洗禮，投資人也都在低谷徘徊了幾趟，但危機也可能是轉機，根據上圖發現，他山之石可以借鑑，過去危機發生時往往也是指數位於低檔的時候，而在世界度過危機後指數也會帶來豐厚的漲幅，以追蹤「美股S&P500成長指數」的00924似可是投資人如今觀察的方向之一。

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原文出處：台股泡沫隱憂！美指數上漲，標普500 ETF「00924」成投資新歡！

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