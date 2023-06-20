以0050舉例如何「獲利了結」？ 專家：沒缺錢就別賣…再買回時往往股價更高

「持股何時要停利？」

台股與美股今年都漲了不少，應該不少人的荷包都變厚了點，至少帳上的數字變好看了。最近陸續有人問我，股市漲了這麼多，是不是該獲利了結了？

獲利了結？你認為該獲利了結的標準是甚麼？

個股帳上獲利超過10%或20%了？看大盤漲很多，好像快漲到過去高點了？手上個股已漲超過你預估的合理價了？還是怕帳上獲利吐回去，想快賣掉入袋為安？

我不知道大家想獲利了結的心態或標準是甚麼，我想說我的獲利了結標準是「我需要用錢了」。

這標準好像很空洞，如果我現在帳上是虧損的，然後現在又因為需要用錢才賣股，不就是實現損益嗎？怎麼會是獲利了結？

這個就關係到長期投資的概念，我採用的是指數化投資方式，投資標的是大盤指數型ETF，我的投資是為了10幾20年後的未來所準備（譬如退休金），到那個時後，我的帳上損益是獲利的機率是非常高的，差別只是在於獲利多寡的問題。

而且我不是要把所有持股都賣掉實現獲利了結，我只是看我未來一年需要用到多少錢，然後不再投入現金股利，把股利拿出來用，如果股利比我需要的錢還低，我才會賣股來補足差額。

所以我的獲利了結，跟當時的股市行情、股價高低、景氣好壞，沒有很大的關係，主要是取決於我當時預估近期的將來需要用多少錢，股息夠不夠，需不需要賣股補差額。

我在一開始舉了很多常聽到的獲利了結標準，這些標準都其來有自，譬如個股帳上獲利20%就出清，對應的是帳上虧損5%就停損，這是一種資金管理策略，跟公司基本面與經濟景氣狀況沒有關係。

譬如判斷高點到了應該要賣股了，這可能是藉由K線走勢，或是其他技術指標判斷，近期的高點已到，股價很可能要反轉下跌了，趕緊賣出獲利了結。

我相信更多人的理由是，好不容易帳上是獲利的，深怕股價又跌了回去，趕快賣掉股將獲利入袋，等待下一次的低檔機會再進場。尤其是持有企業個股的人，更會有這樣的風險考量。

獲利了結後並不是就沒事了，投資人又要繼續想手上的資金該再去買甚麼股票，觀察甚麼機會才是再進場的時機點，價格應該要買在多少錢以下，以上都需要再花時間研究其他標的，並且評估/猜測當時股市是否來到高點或低點。

這樣的作法，最大的缺點就是「太早下車」，我相信很多人都經歷過，手上持股回檔個5%不到，就趕進獲利了結等待下一個低檔，然後股價過兩天又漲上去了，漲得比當時賣的價格還高，於是前幾天的獲利了結，就讓投資人錯過了下一波可能有20%的上漲機會。

當下價格的高低點其實是變動的，而且高低點是相對而不是絕對的，現在的價格是高還是低，完全取決於未來特定時間點的價格。100元的股價，在5天後的價格變成90元，當下就認為100元是高點，但20天後股價變成120元時，100元就又變成低點了。

所以觀察/判斷股價變化的時間區間具有決定性的影響。

我以0050的價格變化為例，先看第2張圖的日線圖。從去年12月到今年的4月底止，3/24出現的122.2價位會是這一段期間的高點，一直到5/17以前，122.2都是這一段時間的高點，直到5/19收盤在122.5的價位後，122.2就不再是高點了。

其實0050在今年2月至5月中的區間，股價大概就在116至122之間盤整，相較於去年12月底的價格，這一段時間都可算是相對高點，直到6月中股價上漲到131元，5/19的122.5元，或是5/15的117元才又變成了相對的低點。

想要獲利了結（停利），就盼隨著需要有判斷股價高低點的能力（或運氣），而且在賣出之後可以用更低的價格買回來，這樣才算真的停利，否則只是增加持股成本而已，而股價高低點，又是要看之後的股價變高變低才能認定，又取決於判斷的時間，譬如是5天後還是1年後，每天都在變。

我們看第一張5分線圖，紫色框裡的每一根K線都有高低點，做當沖的人會想在這段期間內找出高低點獲利，但相對應到日線圖，那一天的股價變化也只不過是日線圖裡一根微不足道的K棒而已。

再看日線圖裡的藍色框，在整個5月份的時間區間裡，股價從117元變成125元，帳上獲利6.8%，當你在猶豫該不該停利的時候，改以月線圖看，這一個月的心理糾結，也不過就是月線圖裡的一根K棒而已。

你若5月就賣股停利，6月的漲幅就會讓你扼腕賣太早，但如果像是月線圖裡的粗藍色框，2021年沒有賣，到2022年5月時就又會後悔當時沒有賣，結果抱到變帳上虧損，光看短期股價要來判斷該買該賣，是非常不容易的，而且也是結果論。

你關注股價變化的時間頻率越短越頻繁，就越容易被市場影響心情，更常會自問該買還是該賣，一旦將時間拉長，減少關注股價，會發現其實每天看股價在想該不該停利，實在是庸人自擾。

如果能做到定期定額的長期投資，前提當然是要投資到合適的標的，我們看月線圖裡的綠色框，從2013年到2020年底這段期間，8年來所累積的投資資金，取得綠色虛線這條平均持有成本，在2021年以後的任何時間點賣出，都是獲利的，差別只是在2021年賣的時候賺的多，或2022年底賣的時候賺的比較少。

所以，何時該停利？

對於長期投資人來說，尤其是執行指數化投資的人，停利的時間點不是帳上獲利多寡問題，也不是目前景氣好壞問題，更不是股市高低點判斷的問題，而是你在近期的未來有沒有需要用錢的問題。

而且你需要用錢的時候，也未必是需要將手上的所有持股都賣掉，現金股利不足你的用錢須求時才會需要賣股，所以你也不用擔心所有持股都會賣在當時的相對低點，投資是長期一輩子的事情。

如果你沒有需要用錢，為什麼要賣股票？你有能力判斷高低點？你以為現在停的是利？還是讓自己將來必須要用更高的價錢買回來？

再強調一次，「你現在沒有需要用錢，為什麼要賣股票？」

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。