抱緊百張0050含息上漲370萬！專家：短線波段賺頭尾…但可能錯過整個魚身

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聯合新聞網／ 99啪
台股今年表現亮眼。 （聯合報系資料庫）
台股今年表現亮眼。 （聯合報系資料庫）

100張0050實測系列 倒數篇

有一陣沒更新了，紀錄一下

今年示範帳戶含息上漲約230萬元（21％），如果從去年底部算的話，上漲約370萬元，距離去年年初高點，也僅剩約4~5％的差距。

不過這只有統計原始部位的漲跌，如果你在股災期間有持續投入或逢低加碼的話，帳戶應該早就轉虧回盈，或創了新高。

之前曾分享過幾個判斷低點的方法，當時公開的抄底部位，至今漲幅也已經超過30％。

但如果你在大跌時是選擇離開股市，就很容易錯過這波反彈，或者因為股價上漲，而買不回原有的張數

所以之前才會強調，對於長期上漲的標的，要盡量避免短線交易，因為投資股票目的，是要參與公司的成長，所以股權要盡量增加

除非你自認能判斷短期趨勢，才有可能透過交易放大張數。但多數人通常只會越交易，手上張數越少，然後在股市長期上漲的過程中踏空，最後只吃到魚頭魚尾，但卻漏掉整個魚身。

所以投資的話，不管用什麼策略，最好能定期檢視部位，看看自己持股張數有沒有持續增加。

每次大跌都是財富重分配、也是加速累積資產的最好時候。祝大家過去這段期間都能好好把握機會，離自己的目標張數更進一步

另外這系列也差不多該結束，因為該講都講了，不過我也趁這波股災大幅加碼另一檔，3月中終於達到100張，以後有機會再分享。

◎本文內容已獲 99啪的財經筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF

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