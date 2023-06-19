快訊

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 街友：不能賣了，請我吃

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

黃子佼直播酒後情緒不穩急送醫 身體有些許刀割傷

00720B為何不都漲…可換成高股息ETF嗎？ 專家曝：這是很正常的事

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。報系資料照
台股。報系資料照

網友表示，持有元大投資級公司債（00720B）一段時間了，這段期間其他持股都在漲，就它不漲。現在快沒耐心了，能不能換成其他高股息ETF？

答：

首先，如果代碼後面有個「B」，指的就是債券。債券跟高股息ETF這種以股票為主的商品是完全不同的東西，股票會齊漲齊跌、債券也會齊漲齊跌，但是股債並不常出現齊漲齊跌的情況，多數時候反而是反向關係，所以才會有股票+債券的經典組合。

股票漲、債券不漲，其實是很正常的事，當然也會有債漲、股不漲的時候。

債券的優勢是什麼？

最吸引人的特質，就是「債息」相較「股息」來的更穩定，可以穩穩領息。畢竟債息是企業與投資人約定的利息，具有「固定收益」性質；而股息是企業給股東的分紅，這就得看企業獲利狀況而定。像某股票一下要配4塊，一下又變0.56塊，這種情況就不會發生在債券上。

回到主題，00720B這檔ETF標榜的是投資一籃子美國BBB級以上的公司債，這類商品殖利率會比公債高，違約機率比高收益債低，已經算是債券商品當中最理想的類型了，通常也會是散戶投資人比較能接受的類型。就算是去年買的，換算下來每次季配的年化配息率都有5%以上水平。

至於什麼時候才會漲？

只要關注一項數據－利率。債券最明顯的特性就是與利率呈現反向關係，利率上漲債券就會下跌，反之利率下跌債券才會上漲。

目前全球升息幾乎已經到了尾聲，債券上漲的條件可以說是「萬事俱備、只欠東風」，而東風就是當主要央行開始轉為「降息」，那就是債券要上漲的時候了。

不過就當前時間點觀察，「降息」可能還得等上好一陣子。

所以這個時期，你當然可以選擇轉換成高股息ETF，畢竟這段期間股票正處在多頭行情。但今年台股已經漲超過2成了，除了整體殖利率往下掉之外，還要小心有沒有這麼倒楣，當你轉換過去的時候，多頭剛好結束了？

我的看法，既然都已經持有了，尤其這檔ETF配息率也在5%以上，越往下配息率愈高，未來上漲還有機會債息與價差兼顧，不如就逢低買進，靜待「東風」吧。

東風不會是明天來，也不會是下週來，可能這一等，要等上大半年或數年以上。不過起碼過程中，債息是穩定的，而且這個時期相較於股票商品，也明顯處在低檔，往後要賺到價差的機率還是比較高的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00720B 債券ETF

延伸閱讀

0050、00692、006208市值型ETF五年績效對決！ 專家：很意外是它勝出

00878獲利已12％該賣掉嗎？ 他：買進價格貴但「報酬率竟較高」！

00929「月配息ETF」今掛牌下個月就配息！ 他提三個原因：不敢買進它

00919年化殖利率完勝00878、0056？ 他提「兩誤區」：ETF只是架構無靈魂

相關新聞

00720B為何不都漲…可換成高股息ETF嗎？ 專家曝：這是很正常的事

如果代碼後面有個「B」，指的就是債券。債券跟高股息ETF這種以股票為主的商品是完全不同的東西...

00772B、00679B債券ETF熱度加溫！「坐等降息」所以現在適合投資嗎？

債券價格下跌似乎總看不到盡頭，但隨著近期通貨膨脹趨緩 、升息即將邁入尾聲，許多投資人都在問：「債券的投資機會是否已經到來？」 2022 由於高通膨，使得聯準會為對抗通膨採取更為緊縮的貨幣政策，股市、債市都因此大跌，然而時序跨入2023年，如今聯準會逐漸釋出升息趨勢來到末端訊息，市場也預期利率即將迎來高點，當市場反映大部分的升息預期，這是否也暗示債券價格即將迎來新的變化？

0050與00878到底誰比較好？他突破「二選一盲點」：這樣解且有2好處

0050 跟 00878 來比誰的績效好？完全不同功能的 ETF 也拿來比，這就問錯了問題⋯⋯

一次看懂高股息ETF三大領息權益

國內高股息ETF投資人數、規模快速成長，存ETF領息概念已成趨勢，相關配息運作市場討論熱烈，元大投信針對高股息ETF的收...

00878獲利已12％該賣掉嗎？ 他：買進價格貴但「報酬率竟較高」！

最近股市大漲，需不需要先把00878賣掉？答案很簡單...

00919年化殖利率完勝00878、0056？ 他提「兩誤區」：ETF只是架構無靈魂

00919並不是我們資源池裡追蹤的個股，所以筆者不作深入的剖析，之所以討論00919乃因為ETF的投資人很容易產生的誤區，適合以00919為範例作說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦