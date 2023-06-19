00720B為何不都漲…可換成高股息ETF嗎？ 專家曝：這是很正常的事

網友表示，持有元大投資級公司債（00720B）一段時間了，這段期間其他持股都在漲，就它不漲。現在快沒耐心了，能不能換成其他高股息ETF？

答：

首先，如果代碼後面有個「B」，指的就是債券。債券跟高股息ETF這種以股票為主的商品是完全不同的東西，股票會齊漲齊跌、債券也會齊漲齊跌，但是股債並不常出現齊漲齊跌的情況，多數時候反而是反向關係，所以才會有股票+債券的經典組合。

股票漲、債券不漲，其實是很正常的事，當然也會有債漲、股不漲的時候。

債券的優勢是什麼？

最吸引人的特質，就是「債息」相較「股息」來的更穩定，可以穩穩領息。畢竟債息是企業與投資人約定的利息，具有「固定收益」性質；而股息是企業給股東的分紅，這就得看企業獲利狀況而定。像某股票一下要配4塊，一下又變0.56塊，這種情況就不會發生在債券上。

回到主題，00720B這檔ETF標榜的是投資一籃子美國BBB級以上的公司債，這類商品殖利率會比公債高，違約機率比高收益債低，已經算是債券商品當中最理想的類型了，通常也會是散戶投資人比較能接受的類型。就算是去年買的，換算下來每次季配的年化配息率都有5%以上水平。

至於什麼時候才會漲？

只要關注一項數據－利率。債券最明顯的特性就是與利率呈現反向關係，利率上漲債券就會下跌，反之利率下跌債券才會上漲。

目前全球升息幾乎已經到了尾聲，債券上漲的條件可以說是「萬事俱備、只欠東風」，而東風就是當主要央行開始轉為「降息」，那就是債券要上漲的時候了。

不過就當前時間點觀察，「降息」可能還得等上好一陣子。

所以這個時期，你當然可以選擇轉換成高股息ETF，畢竟這段期間股票正處在多頭行情。但今年台股已經漲超過2成了，除了整體殖利率往下掉之外，還要小心有沒有這麼倒楣，當你轉換過去的時候，多頭剛好結束了？

我的看法，既然都已經持有了，尤其這檔ETF配息率也在5%以上，越往下配息率愈高，未來上漲還有機會債息與價差兼顧，不如就逢低買進，靜待「東風」吧。

東風不會是明天來，也不會是下週來，可能這一等，要等上大半年或數年以上。不過起碼過程中，債息是穩定的，而且這個時期相較於股票商品，也明顯處在低檔，往後要賺到價差的機率還是比較高的。

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