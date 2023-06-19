0050與00878到底誰比較好？他突破「二選一盲點」：這樣解且有2好處

【撰文・玩股特派員】

0050 跟 00878 來比誰的績效好？完全不同功能的 ETF 也拿來比，這就問錯了問題⋯⋯

從 0050 開始，台灣ETF 發展至 2023 年已經過了 20 個年，受益人數超過 600 萬，產品發展也更加多元化。而以受益人數最大的三檔 ETF：0050、0056 與 00878 來說，則代表「市值型 ETF」與「高股息 ETF」分別代表台灣投資人兩大需求：跟隨市值成長，或是領取高額配息。

兩種都是很好的商品，但你怎麼做呢？你一定有看過類似的比較文，試圖在 0050 或是高股息 ETF 比較出一個高下。但看到最後，既捨不得高股息，也捨不得市值成長，魚與熊掌不可兼得。甚至有人因為選擇困難，腦筋打結，把問題留到以後再思考，結果滿手現金又過了一天又一天。

問題是二選一？還是要怎麼 1＋1？

這兩種 ETF 是各有優缺點，當然很難取捨。

00878 優點：便宜好入手，每季配息，殖利率 5-6％。如果都能順利填息，那就是獲利 5-6%。 0050 優點：過去 20 年來年化投報率高，隨著通膨穩定成長。

有些人認為可以從年齡需求來判斷，像是年輕人風險承受度高，買 0050 長期投報率要比 00878 好很多，反之退休人士多領一點配息。但投資不是非黑即白的事，年輕人也不一定會想承受比較大的風險。

有些看法會從 ETF 持股來比較，像是 0050 裡有一半是台積電，績效受台積電影響很大，00878 則是有刻意分散個股比重，持股比例最大的華碩也不過 5% 上下。

但反過來說，也是因為台積電這 10 年來表現很好，0050 的績效才特別漂亮。反而 00878 就算有幾檔個股亮眼，投報率也不會太厲害。

想要高報酬，又不想要高風險，是人之常情。但大多數的情況，風險跟報酬是正相關的。

所以最簡單可行的方法，不是在市值型的 0050 與高股息的 0056/ 00878 中找到絕對的答案，而是兩種都買。

把買 0050 當作成長股策略，讓資產隨時間成長；同時把0056/ 00878 當作現金流配息策略，這就可以做到單押 0050 或 0056/00878 做不到的事。而且這是可以立刻採用的做法，沒有任何難度。這樣調整以後，會有什麼改變？

降低波動，但也沒錯過成長股績效

雖然市值型 ETF 投報率高，但波動也更大。當 0050 遇到大空頭的時候，或台積電遇到利空因素的時候，你單押 0050 的心理壓力會很大。分散買進兩種 ETF，原本擔心台積電佔 0050 比重過半的問題，變成只有一半的資金在台積電，但也不會像配息型 ETF 過於分散，吃不到台積電大漲的紅利，當市場波動時會少焦慮一些，更不會因為擔心而賣在低檔。

配息次數增加

不管 0056 與 00878 都是季配息，0050 則是一年配息兩次。兩檔都買，一年就有 6 次配息，等於每兩個月就領一次錢。

沒有最好的配置，只有你適合的配置

問如何配置之前，應該先問自己投資 ETF 在賺什麼。想多領配息，就將配息型 ETF 比重調高；想追求長期投報率好，就調整 0050 比重。甚至確定自己沒有配息方面的需求，不追求現金進帳，甚至覺得配息還要被課稅很麻煩。其實不用糾結，可以完全投入市值型 ETF。有錢就加碼，持續累積部位。就算最簡單的各半配置，簡單做，都比完全不配置好。

小結

投資會失敗，可能有幾種原因，像是反而是因為你沒有持續買，或是買了一陣子後就找理由賣光。或是股市已經很熱了，你才開始追高。或是你想快速致富而投入所有錢，包括你的生活費，結果股市一個震盪，搞到你心理壓力很大，最後都出在低點。但絕對不是因為你花心力在 0050 或 00878 之間，選了錯的那個。資產能跑起來的關鍵，就是要盡可能地參與市場。

種樹最好的時間點，一個是十年前，一個是現在。兩個都買，或是只買一個，都比完全不開始要好。

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