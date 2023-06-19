快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

00878獲利已12％該賣掉嗎？ 他：買進價格貴但「報酬率竟較高」！

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，持有國泰永續高股息（00878）四個月，含息報酬竟然高達12％，5月收益公開，平準金占比高達51％，真的是左手換右手嗎？

面對股市大漲大跌，永遠不要去過度預測，定期定額、長期持有培養最正確的投資心態。

以下為影音內容：

2023年開始，知美固定每個月月底發薪日，定期定額一張00878，最高買進價格18.30元，最低買進價格17.03元。

00878價格不斷往上漲，截至6月6號00878市場價格，已經到達18.65元，成交金額17.03元，買進的這張00878，光是帳面損益就已經高達9.33％，損益金額1589元，總計目前持有5張00878，總成本金額8萬7402元，總報酬損益5723元，總報酬率6.55％。

最近股市大漲，需不需要先把00878賣掉？答案很簡單，如果是想要短線操作，獲利了結讓自己賺錢，絕對是好事不是壞事；但如果是想要長期持有，就不應該過度在意短期的市場漲跌，而是先努力存到，自己當初設定的金額跟期限。

2023年2月2號，用17.11元成交價格，買進一張00878，不含息的總報酬8.82％，含息總報酬率11.95％，

2023年3月1號，用17.03元買進一張00878，不含息的總報酬率9.33％，含息總報酬率10.90％。

買進價格必較高，含息價格竟然也比較高！

想透過這個例子告訴大家，沒有人能夠知道最好的進場時機是何時，看到購買價格比別人低就以為自己很聰明的省下不少錢，卻忘了等待的時間，別人早就已經不斷的領息跟填息，錢通通進入口袋落袋為安；過去也想要等待最低點進場，但真的低點到來卻還是不敢進場，所以現在才會選擇最平庸的定期定額方式，讓自己踏出存股第一步。

配息收益平準金超過一半 是左手換右手？

本身參與4張00878除權息：

54C境内股利所得519元（占比48.056％）

5A境內金融業利息所得1元（占比0.093％）

收益平準金560元（占比51.852％）

收益平準金高達5成，00878配息就是左手換右手？

保持客觀，投資理財沒有絕對的好與壞

2023年2月2號，17.11元買入，含息總報酬率11.95％

2023年3月1號，17.03元買入，含息總報酬率10.90％

實際參與除權息，現在早已落袋為安

2023/05/16：00878除息前市場價格17.97元

單次配發現金股利金額0.27元

2023/05/19：00878市場收盤價格18.02元

僅花三天順利完成今年度第二季填息

00878國泰高股息 現在還可以繼續進嗎？

2023年2月2號，知美成本價格17.11元開始進場

大家都說：00878價格太貴了，到16元再重新進場

2023年6月6號，00878市場價格18.65元

大家都說：後悔當初17元的時候怎麼沒有多買一點！

2023年9月、月，088多少錢没有人能夠知道

不要浪費過多精神，預測未來股市走向

閒錢投資、定期定額：價格上漲，就享受帳面上的獲利，享受填息帶來的信心；價格下跌，就慶祝跳樓大拍賣到來，利用閒錢分批加碼。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

延伸閱讀

裕隆現增公開申購來了 抽中可望賺進1.97萬、報酬率29%

00929「月配息ETF」今掛牌下個月就配息！ 他提三個原因：不敢買進它

遺產三兄妹搶爭…遺囑寫了卻不具法律效力？ 6個避免「被翻盤」的重要提醒

00919年化殖利率完勝00878、0056？ 他提「兩誤區」：ETF只是架構無靈魂

相關新聞

00878獲利已12％該賣掉嗎？ 他：買進價格貴但「報酬率竟較高」！

最近股市大漲，需不需要先把00878賣掉？答案很簡單...

00919年化殖利率完勝00878、0056？ 他提「兩誤區」：ETF只是架構無靈魂

00919並不是我們資源池裡追蹤的個股，所以筆者不作深入的剖析，之所以討論00919乃因為ETF的投資人很容易產生的誤區，適合以00919為範例作說明。

元大台灣50…將滿20歲

台灣首檔ETF元大台灣50（0050）在25日成立滿20周年，將於20日舉行記者會。0050掀起一股ETF投資熱潮，ET...

ETF調成分股 啟碁最搶手

6月台股ETF成分股調整陸續上演，統計元大台灣高息低波、永豐智能車供應鏈、永豐優息存股及新光臺灣半導體30四檔ETF追蹤...

今年最強高股息ETF？ 00919配息來源組成全公開

群益台灣精選高息（00919）年化殖利率上看10.63%，挑戰2023年台灣高股息ETF最高，市場討論度以及買氣熱度同步...

分手緯創 高股息ETF第三大、00713成分股換新穴

元大台灣高息低波（00713）規模357.32億元，排行台灣高股息ETF第三大，追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦