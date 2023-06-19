00878獲利已12％該賣掉嗎？ 他：買進價格貴但「報酬率竟較高」！

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，持有國泰永續高股息（00878）四個月，含息報酬竟然高達12％，5月收益公開，平準金占比高達51％，真的是左手換右手嗎？

面對股市大漲大跌，永遠不要去過度預測，定期定額、長期持有培養最正確的投資心態。

以下為影音內容：

2023年開始，知美固定每個月月底發薪日，定期定額一張00878，最高買進價格18.30元，最低買進價格17.03元。

00878價格不斷往上漲，截至6月6號00878市場價格，已經到達18.65元，成交金額17.03元，買進的這張00878，光是帳面損益就已經高達9.33％，損益金額1589元，總計目前持有5張00878，總成本金額8萬7402元，總報酬損益5723元，總報酬率6.55％。

最近股市大漲，需不需要先把00878賣掉？答案很簡單，如果是想要短線操作，獲利了結讓自己賺錢，絕對是好事不是壞事；但如果是想要長期持有，就不應該過度在意短期的市場漲跌，而是先努力存到，自己當初設定的金額跟期限。

2023年2月2號，用17.11元成交價格，買進一張00878，不含息的總報酬8.82％，含息總報酬率11.95％，

2023年3月1號，用17.03元買進一張00878，不含息的總報酬率9.33％，含息總報酬率10.90％。

買進價格必較高，含息價格竟然也比較高！

想透過這個例子告訴大家，沒有人能夠知道最好的進場時機是何時，看到購買價格比別人低就以為自己很聰明的省下不少錢，卻忘了等待的時間，別人早就已經不斷的領息跟填息，錢通通進入口袋落袋為安；過去也想要等待最低點進場，但真的低點到來卻還是不敢進場，所以現在才會選擇最平庸的定期定額方式，讓自己踏出存股第一步。

配息收益平準金超過一半 是左手換右手？

本身參與4張00878除權息：

54C境内股利所得519元（占比48.056％） 5A境內金融業利息所得1元（占比0.093％） 收益平準金560元（占比51.852％） 收益平準金高達5成，00878配息就是左手換右手？

保持客觀，投資理財沒有絕對的好與壞

2023年2月2號，17.11元買入，含息總報酬率11.95％ 2023年3月1號，17.03元買入，含息總報酬率10.90％ 實際參與除權息，現在早已落袋為安

2023/05/16：00878除息前市場價格17.97元 單次配發現金股利金額0.27元 2023/05/19：00878市場收盤價格18.02元 僅花三天順利完成今年度第二季填息

00878國泰高股息 現在還可以繼續進嗎？

2023年2月2號，知美成本價格17.11元開始進場

大家都說：00878價格太貴了，到16元再重新進場

2023年6月6號，00878市場價格18.65元

大家都說：後悔當初17元的時候怎麼沒有多買一點！

2023年9月、月，088多少錢没有人能夠知道

不要浪費過多精神，預測未來股市走向

閒錢投資、定期定額：價格上漲，就享受帳面上的獲利，享受填息帶來的信心；價格下跌，就慶祝跳樓大拍賣到來，利用閒錢分批加碼。

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