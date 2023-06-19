00919年化殖利率完勝00878、0056？ 他提「兩誤區」：ETF只是架構無靈魂

【撰文・小股東】

00919並不是我們資源池裡追蹤的個股，所以筆者不作深入的剖析，之所以討論00919乃因為ETF的投資人很容易產生的誤區，適合以00919為範例作說明。

本人衷心期盼有緣份閱讀我們園地的讀者，切勿在衝動之下進行投資。

00919首次季配息，即公告0.54元的配息，以6/15最後參加除息的收盤價計算單次殖利率達到2.66%。若以此推估全年殖利為10.63%。

ETF的殖利率可以這麼看待嗎！這有非常嚴重的誤區

對於新發售的ETF產品，投資人容易陷落的二個誤區如下述，供投資人參考：

誤區一：以首次配息率去推算全年配息

在公開說明書中載明：本基金成立日起滿180日後，經理公司應按每年二、五、八及十一月最後一個日曆日為收益評價日..

這也是為什麼00919於2022.10月成立，而2023.06月才配息的原因。而這首次的派息即是將基金成立以來所累積的實收股息乃至於資本利得作發放，足足累積七個月之多。當然，我們未能知悉經理人在平衡派息上所作的策略及配息裕度。然，可研判的是在第二回以後的配息乃至於全年配息，並不適合以首次的配息額作為基準去評估。

誤區二：收益平準金的影響

00919官方資料，於2023.03.31基金規模為23.4億，2023.05.31為31.7億。而據報載僅隔9個交易日的6/13，基金規模已破百億達到109億，擴充2.5倍之多。

自然，能如此急遽擴增規模乃因為0.54元的配息。只要在除息前買入均能獲取這0.54元的息值，難怪投資人趨之若鶩。

我們先來理:這0.54元乃5/31所評價，也就是說這0.54元是5/31之時31.7億元基金規模所能受益的份額。但是6/1~6/13買進的資金規模高達77.3億，這些資金也能享有0.54元的股息，但這九個交易日，00919無法獲取如此龐大的股息呀！此時「收益平準金」就閃亮登場了。

且以6/13作為基準吧! 在此109億元的受益規模中，僅29%(31.7億)是原始受益份額，而新增的71%則是狠狠地將原始受益份額稀釋掉了，這71%即是收益平準金該負擔的。以此概算則6/16參與首次配息者約莫0.4元為收益平準金所派予。

當然，在下一回也就是九月份配息時，今日這109億均有完整的股息受益資格了，此時則可回到成份股在6至8月的配息收入來看下回的配息能力。

除了這二個誤區是新發售ETF容易被忽略的之外，投資人也應理解ETF完完全全只是一支基金，它是一個架構，沒有靈魂，它的靈魂在成份股。

筆者認為00919目前有二大特色：

特色一：00919目前前二大成份股為長榮及陽明，佔比合計18.8%。這二檔必然今年能獲取極高的殖利率，但填息之路也困難重重，這也勢必衝擊00919的淨值。

特色二：00919當前的成份股半導體類股佔比41% 航運類股23.5% ，合計近65%。此二類持股至少在近期都是股價波動度大的，00919可能短期獲取亮眼的資本利得，同理亦可能在未來發生顯著的資產價格下滑風險。這都將反應在00919的淨值及股價上。投資人應慎之再慎。

以上說明，僅是筆者的觀點，不作為任何投資建議，投資人應自行評估投資風險

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【00919】年化殖利率10.6%，完勝00878、0056 ???