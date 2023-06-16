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希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

00878、0050哪一檔才是心目中首選？ 他：睡得著覺就是適合自己的投資方式

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

編按：比較資料截取至5月1號。

指數型與高股息ETF 0050 00878

大家好我是小弱肌，這篇來比較一下台灣可說是最熱門的兩檔ETF 0050與00878，0050是台股ETF規模排名的第一名，00878則是受益人數排名的第一名，這兩檔哪一個會是你心目中的首選呢？

就讓我們來瞧瞧他們的資料吧！

報酬率比較

基本資料

總結

我們可以從性質和00878類似的0056來看，長期下來市值型的ETF報酬率會比高股息型的ETF還要高再加上市值型的ETF還有低內扣費用的優勢，雖說高殖利率不等於高報酬，不過高股息ETF的優勢在於它的配息穩定，其中比較特別的是00878還導入了收益平準金的機制，簡單來說可以確保較早進場的投資朋友不會因後來的投資人大量入場後導致股利被稀釋。

小弱肌認為如果你還年輕可以承受比較大的市場波動又沒有資金壓力的話就可以選擇指數型ETF當作長期的投資，不過如果你是為了做套利的操作方式或是你想要穩定的金流，只求每年5％左右的穩定配息那就可以考慮高股息型的ETF。

投資這件事情沒有對錯，並不是總報酬率高的就一定適合你了，小弱肌從2017年就開始買了一些比特幣，陸陸續續的到現在可能翻了10倍了，但這方式就一定適合你嗎？這其中的波動非常大可能一不小心就被甩出去了，小弱肌認為00878和0050都有各自的好處，選一個最適合你的，睡得著覺得才是最適合你的投資方式。

小弱肌認為只要能讓你的資產在扣除通膨後還能穩定成長的就是好的投資，剩下的差別只是獲利的多少而已，大家的投資方式或觀念都不同就多點尊重囉！

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 ETF

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