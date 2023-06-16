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00919不適合存股族？他曝光原因：跟成分股與「這個」有關

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

最近是除權息的旺季，有兩檔知名ETF都要在6月16號進行除息，群益台灣精選高息（00919）和元大台灣高息低波（00713）。

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，他認為00919不適合做存股，而是應該拿來做價差，想要把它當存股的投資人，真的要三思；原因跟它持有的成分股和期貨有關係。

以下為影音內容：

00919基本面介紹

00919成立的時間僅半年多，真的很年輕，且掛牌當時台股剛好準備「絕地大反攻」，展開了多頭的行情。

看到它走勢圖非常的剽悍，所以ETF的發行時間點，也很考驗券商的智慧，如果在不好的時間點推出ETF，就像富邦特選高股息30（00900）生不逢時（剛好遇到戰爭），飽受大家的攻擊；如果時間點剛好選在大多頭的起漲點，就會像00919這樣，走勢圖看起來就很漂亮，給人的觀感也會比較好。

00919是屬於季配息的ETF，除息月份落在3、6、9、12，這部分和00713是一樣的，00919會在6月16號進行第一次的除息，每股配發0.54元，股息發放日會落在7月14號。

假設未來每季配息和股價都大同小異，年化就將近11％，算是配蠻多的，大部分的高股息ETF殖利率都落在6-8％，但若是沒有填息的話，殖利率再高都沒有用，還是要觀察未來00919股價的表現和填息能力是如何。

成分股有30檔，成分股審核與調整的部分，每半年一次。

經理費為0.3％，保管費為0.035％，想省匯費的投資人記得他的保管銀行是在中國信託商業銀行，也有收益平準金這個制度。

00919不適合存股？

國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、00713、00919，這些ETF的持股中都含有期貨，這是可理解的，因為ETF會有經理費、保管費、交易稅成本，長期下來，股價走勢會偏離所追蹤的指數，所以ETF持有期貨，是為了修正追蹤指數的偏差。

但這裡值得注意的是00919成分股中，期貨的部分占比較高！對比其他ETF都1點多％，00919快要3％。不曉得期貨比其他ETF多的用意是什麼？是否會造成日後可以漲得比別人多，但也跌得比別人慘。

上圖示00919前十大成分股，其實貨櫃三雄都有被納入，只是萬海排的較後面。

觀察前十大成分股，基本上都是以電子股和景氣循環股為主，竟然沒有金融股。

這樣可以得出結論，大多頭行情股價應該很飆，但空頭的時候股價應該也會蠻慘的，應該不太適合拿來當作存股，可能比較適合拿來賺價差。

半導體和航運業就佔了快要7成，就連股價比較穩定的金融股都沒有，看的出來這檔ETF的股性比較活潑，屬於大好大壞型的。

選股邏輯

第一層成分股篩選

1.流動性：日平均成交金額指標高於8000萬元；若檔數不足150檔則依序遞補。

2.獲利能力：近四季稅後ROE為正。

3.（5月限定）有股利資料：排除(1)未公告股利；(2)生效日前已除息之年配息股票。

第二層股利篩選

1.5月定審：依已公告股利率排序，取前30檔為成分股

2.12月定審：依預估股利率排序，取前30檔為成分股

誰適合買00919？

00919在期貨的部分持股比重高出其他ETF很多，資產配置也很衝，幾乎把資金都壓在半導體和航運股上面，一檔金融股都沒有，所以會很適合想要賺價差的投資人。

存股的話，可能就比較不適合這一種大起大落的標的，當然00919自上市以來都還沒有遇到股災，是按照期貨、成分股和選股邏輯，這些資料判斷它會大起大落，都是來自個人主觀的判斷，也許真正股災來臨的時候，會意外抗跌也說不定，都需要多觀察，因為才上市半年而已。

也不是不推薦買00919，只是站在不同角度去做思考，今天如果若是存股族追求的是「穩」，就不會想要買這檔ETF；若想要做價差的就會想要買。

當然也不是想存股的人就一定不能買它，00919在殖利率方面確實是比00878還要高的，只是可能股價不會像00878這麼穩，比較偏大起大落。

◎本文內容已獲 陳愉昇投資理財 授權，未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 收益平準金 季配息

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