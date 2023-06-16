00878、00919僅適合退休族？原因曝光：年輕人買0050這類股才能賺

許多人推崇高股息ETF，懶人投資法適合新手或退休族選擇。有網友好奇「高股息ETF只適合退休族買嗎？」對此，其他人認為關鍵是「收入高低」，否則買越多就得繳納更多稅金，建議年輕人多賺錢投資市值型股票，否則本金太小，只靠股息也賺不了多少錢。

一名網友在PTT發文詢問「高股息ETF只適合退休族買嗎？」他表示，近期發現00919的配息高達0.54元，他買入了三張00919，搭配投資00878，不過卻被朋友酸「高股息適合退休後再投資」，讓他不解，難道不能年輕時開始投資高股息ETF，一路存到退休，明明高股息的漲幅也不比0050等標的差，網上卻仍有不少吐槽文。

其他網友則留言「看你繳稅繳多少吧」、「買越多繳越多」、「本多的人也可以買」、「看你收入高嗎？股利會納入所得稅級距」、「高股息就是窮鬼在買的或退休不會被政府吸血」、「高股息是有錢人在買的」。

有網友建議「年輕族群該追求的是總回報，因為本金小，老實說能收到的股息實在有限，而且這樣花掉等於複利不存在」、「趁年輕多賺錢買市值型，到一定歲數後慢慢賣就好，有時候這是現金流觀念的陷阱，如果怕老了沒股息收入，你應該要先做的是現在就開始努力賺錢才對」。

還有人留言「為什麼投資還要受人影響？做自己認為對的適合自己的策略就好了啊」、「也可以，只是長期比不上0050 0」、「能賺錢都是好投資策略，保守也不是錯」、「不知道買啥就存etf，不會輸的」、「我是拿來跟878搭配」、「高股息可以買，但是年輕還是要配置一些大盤型etf」、「兩邊都買不就好了」。