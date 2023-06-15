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出清0050換006208…持股一樣多繳管理費幹嘛！網全反對曝最佳做法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想出清手中持股改買其他標的。（本報系資料庫）
網友想出清手中持股改買其他標的。（本報系資料庫）

不少人會利用定期定額投資，省去看盤與股市震盪的壓力。有網友自去年持續定期定額買進0050，目前正考慮出清持股改投資006208。不過其他人都認為沒有必要，建議他之後改買006208即可。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他自去年持續定期定額買進0050，目前手中持股均價125元，現在0050股價約127元，考慮到內扣費用加上自己持股數少，不需要衡量各種因素，因此打算趁現在出清，改買006208。

其他網友則留言「不必特地換股，留著就好，之後定期定額6208即可」、「不用特別賣掉，但定期定額可以改富邦台50」、「不需要，兩者內扣僅差0.2x%，妳出掉0050的手續費跟交易稅加上買入006208的手續費，就把這兩年的內扣費用差異吃掉了。之後改買006208就好」。

還有人留言「你不是大戶根本沒差，之後改買就好了」、「放著，之後改買6208就好」、「我也有跟你差不多的狀況，今年才開始0050定期定額，股數也不高想換006208，同事跟朋友都建議不要賣，之後改存006208定期定額就好了」。不過也有人支持他留言「隨時可以換啊，沒有問題的」、「是，已出光改買006208」。

Dcard 定期定額 0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF

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