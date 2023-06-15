「高點」賣0050等萬三再買回！網笑自以為先知：籲減碼就好

台股近期表現佳，4日震盪尾盤收紅，盤中最高一度來到17259.23點，大盤指數終場收17238.14點，上漲21.54點，漲幅0.12%。有網友想賣出手中持有的0050（元大台灣卓越50，簡稱元大台灣50）股份，並打算在台股下跌到萬三左右再買進，此計畫卻被狠酸是「短視近利的等等一族」，有人建議「減碼但不要空手」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他目前手中持有436股0050，均價約126元，他想在129元時全數賣出，等到台股又跌回萬三、萬四再重新進場。

然而一番構想卻被其他人酸爆，其他網友留言「你是先知嗎？」、「你覺得未來會掉到萬三萬四的話就賣吧」、「回到萬三你還敢買台股嗎」、「等你有436張再說吧」、「問題是你怎麼知道甚麼時候會回到萬三萬四，股市是長期向上你不知道嗎」、「股市感謝有你」。

有人留言「等等一族，總覺得自己能完美出清，反覆買到低點、賣在高點，結果事實是一旦錯過股市迅速上漲的少數幾個日子，就會與他人績效差異巨大，錨定效應的結果就是會讓你錯過很多上漲的機會，也很難再買回來，建議可以減碼，但不要完全空手，不要為了蠅頭小利放棄磨練耐心的好機會，不要短視近利放棄達成財務目標」。