存0056每月4萬股息為何要睡公園？專家：但回到20歲我一定選0050

【撰文・退休老杯杯】

長期來看確實投資0050勝過0056

最近有朋友拿了一篇網路文章來問我，存0056是不是真的會睡公園？

我看了一下文章，嗯…只能說，因為我不認識這位作者，他應該是以資本利得做為獲利來源的高手。

與我這種過著退休生活，已經放棄預測走勢，慢慢用投資標的建立被動收入系統，追求長期穩定的現金流入的長期投資者不同；所以一開始，在最基礎的想法上，其實就有點不一樣。

導致後面的觀點，也會有所不同，他在文章認為「投資0050，賺的絕對比0056多」，並且拿出了數據來佐證。

我覺得，他說的很對，因為他所舉的例子，從2008年金融海嘯後最低點，走了快15年的大多頭到現在，投資0050，數字上與帳面上，絕對賺的比0056多。

我如果回到20幾歲，我一定用跟他一樣的方法，就算不是定時定額，也一定歐印0050！

大盤跌到3000點又怎樣？我還不是繼續工作繼續投入，反正只要人類科技與產業還在進步的一天，跟著指數走的ETF，絕對會比高股息的ETF好，0056我怎麼會看的上眼。

若股災來臨怎麼辦？且比過去都跌得還慘

他在文章中的數據與講法，數學上，絕對沒有錯，但是他在文章中，並未回答我在看他文章時，心中所產生的一個疑惑，那就是：「如果股市跌回2008年甚至更慘時，怎麼辦？」

他提到的方法與數字，在多頭市場，絕對沒有問題但是，股市沒有永遠多頭的；股災，也總有一天會到來，只是不知道哪一天。

他在文章中沒有提到，假設有一天，股市再跌回3000點，用全部存0050的方法，屆時可能需要在賠錢的情形下賣股求現才能過生活，導致持有部位一直減少時，該怎麼做的建議；一般人如果還有工作的主動收入，尚可以不用太擔心，但如果已經沒有在工作的退休一族，在遇到市場大跌時，該怎麼辦？

他的文章中，也沒有提到因應的方式，雖說在高點時賣出，低點時還能夠多撿一些部位，我相信，寫這篇文章的人應該有這樣的專業，但並不是每個人都能跟他一樣。

通常散戶們那「捏驚死，放驚飛」的人性，往往會讓我們在當下，無法做出這麼順利的操作，如果我回到20歲，我一定會以0050為主要標的，並在遇到股災時，加碼投入，讓我的資產得以跟著台灣的經濟發展，一路增長。

退休生活追求「穩定現金流收入」

但是，現在的我，過的是退休生活，需要的，不是靠著操作資產賺取資本利得，我所追求的是，在能夠讓資產穩定成長的前提下，不論市場是3萬點還是3千點，每年都能放錢到我口袋，那滿足我所需的「長期穩定現金流入」。

我很不喜歡那種，需要賣掉部位才得以有資金的做法，尤其是極力的在避免，空頭時，必須在虧損下被迫賣股的操作；所以，我不選看起來可以讓我賺的較多的0050，我知道它賺的比較多，但我還是用一般人可以接受與複製的方法，以0056與官股銀行為主要的投資標的，並以平均值再低估一些的股息，做為我規畫的現金流入。

這樣能使我得以在多頭時，可以多領一些，再多投入一些，讓我的妻女過好一點的日子，也可以讓我在處於空頭時，不會少領太多，不需賣股求現，不致讓我的妻女過苦日子。

這種在多頭時可以過好日子，在空頭時不致過苦日子的方法，是我現在主要在用的策略。

當然，只要能夠解決在空頭市場下被迫賣股求現的問題，並且維持退休的我所需的現金流，那麼那位作者所提用0050存股的方法，屆時也一定會納入我的策略參考對象，敲碗那位作者未來能夠再開示了！

我一直認為，在投資上，沒有最好的方法，只有最適合自己的方法；而我也認為，有為者亦若是，前人的成功方法如果可以學習與複製，只要他願意無私分享，我一定邊感恩邊學習。

那位作者寫的內容，應該是他在市場上征戰多年，實踐並從中得益後分享的心得，那些想跟他走向相同道路的朋友們，一定可以從這篇文章與他的頻道中，找到適合自己的有效方法。

只可惜，他所提的方法，不適合現在的我，前面所提到自己在用，也是一直在這個專頁所分享，這種存高股息ETF與官股銀行，領股息過日子，並持續再投入的策略。

除了是過著退休生活的我正在做的事之外，也是可以讓我吃的下、睡的著、笑的出來，最適合我的投資方法，更是我一直想要分享給一樣達成財務自由目標的朋友們，一條我走過的可行方向。

不論是以資本利得為主的操作，還是存股等領股息的方法，希望所有的朋友，都能夠在大家的分享中，早點找到那「適合自己的有效方法」，而如果我的方法中有一句話、甚至一段話能夠幫助到大家

那將會是讓寫這個專頁的我，最開心的一件事。

月收4萬股息為何要去住公園 難不成是因為「興趣」？

回到最初朋友的問題，我照那位作者文章中的想定，來反向思考看看：「怎麼存0056，必定會睡公園呢？」

假設我有1千萬的0056部位，最少一年會有約50萬，平均一個月有4萬多的被動收入；呃...嗯...

思考了一下後，老實說，我還真的不知道，為什麼一個月有至少4萬元被動收入的我要跑去睡公園？興趣嗎？

朋友聽完，跟著我一起笑了...

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記147_存0056必定睡公園的方法