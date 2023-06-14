0050、00692、006208市值型ETF五年績效對決！ 專家：很意外是它勝出

0050存3年僅賺1.49％！網友抱怨想出清。

老牛看到最近此新聞標題，實在太好奇，因為老牛認為市值型ETF，應該存得長長久久！

另一方面好奇將時間拉長，變成存5年會長怎樣？

用3大市值型ETF，0050、006208、00692，來場存股大對決，未看先猜，誰會獲勝吧！

3檔ETF基本資料

3檔ETF近五年殖利率比較

3檔ETF近五年現金股利率比較

每月1萬元存股五年投資報酬率

今年以來報酬走勢

老牛總結

從長線投資績效來看，買進市值型ETF就是隨著市場一起成長，採定期定額，劃出一條微笑曲線，長期績效穩健。

00692近兩年的年均殖利率還來到5.7％及6.6％，從股利金額發現其配息相當大方，也是存股5年勝過0050／006208的關鍵。

00692選股規則並非完全看市值，而是加入ESG公司治理為標準來挑選；並且持股數量為100檔，相對來說風險更為分散。

連老牛自己都很意外，居然是00692獲勝；今年台積電從底部反轉向上，漲幅超過25％，對市值型ETF都是一股很強的推力哦！

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