避免00878股息被吃掉！ 她提「2方法」：就算是小錢也要想辦法省下來
前陣子有件事一直懸在心上，但拖延症發作，一天兩天沒處理，漸漸的也就淡忘了，直到今天收到私訊才又想起，原來是多了一個搶救國泰永續高股息（00878）的方法，於是雷龍立刻將文章更新上架，也非常感謝提醒雷龍的你。
我們先來複習一下，為什麼領到的股息總是被扣掉郵／匯費？原因就跟跨提/轉需要手續費一樣。
一檔股票的股息是由「保管銀行」發放，若配息帳號跟保管銀行不同家，則要支付跨行匯費，而此筆匯費是由受益人負擔，而且是「每筆」各別計算。
以熱門季配息ETF為例，如00878一年發放4次股息，保管銀行為台新銀行，雷龍原本配息帳號為國泰銀行，跨行緣故，一年4次配息共被收取40元匯費，即使是小錢，雷龍也要想辦法省下來。
如何搶救被匯費吃掉的股息呢？
只要將「配息帳號」變更成「台新銀行」所屬帳戶即可。
方法1：線上申請（國泰投信阿發）
方法2：填寫「異動申請書」並郵寄／傳真/email（擇一）辦理
簡單小動作就能輕易省下錢錢，快來搶救你的股息吧！
集保帳號是股票所在的「證券帳號」，裡面紀錄的是「股票」而非「錢錢」，跟扣款的「交割帳號」或領股息的「配息帳號」不一樣喔！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言