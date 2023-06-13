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避免00878股息被吃掉！ 她提「2方法」：就算是小錢也要想辦法省下來

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

前陣子有件事一直懸在心上，但拖延症發作，一天兩天沒處理，漸漸的也就淡忘了，直到今天收到私訊才又想起，原來是多了一個搶救國泰永續高股息（00878）的方法，於是雷龍立刻將文章更新上架，也非常感謝提醒雷龍的你。

我們先來複習一下，為什麼領到的股息總是被扣掉郵／匯費？原因就跟跨提/轉需要手續費一樣。

一檔股票的股息是由「保管銀行」發放，若配息帳號跟保管銀行不同家，則要支付跨行匯費，而此筆匯費是由受益人負擔，而且是「每筆」各別計算。

以熱門季配息ETF為例，如00878一年發放4次股息，保管銀行為台新銀行，雷龍原本配息帳號為國泰銀行，跨行緣故，一年4次配息共被收取40元匯費，即使是小錢，雷龍也要想辦法省下來。

如何搶救被匯費吃掉的股息呢？

只要將「配息帳號」變更成「台新銀行」所屬帳戶即可。

方法1：線上申請（國泰投信阿發）

方法2：填寫「異動申請書」並郵寄／傳真/email（擇一）辦理

簡單小動作就能輕易省下錢錢，快來搶救你的股息吧！

集保帳號是股票所在的「證券帳號」，裡面紀錄的是「股票」而非「錢錢」，跟扣款的「交割帳號」或領股息的「配息帳號」不一樣喔！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

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