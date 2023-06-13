00878買19.39元…又房貸增資170萬全投入！ 她「買出微笑線」：已獲利

投資有風險，所有情況都必須考量進去，確保可負責可承受，否則切勿貿然嘗試。

雷龍從去年3月開始買00878，當時股價是相對高點，最高成交價來到19.39元，買完股價便如洩洪般往下掉，連續走跌七個月。

由於一開始就把00878定位在長期投資，對於股價漲跌並沒有太在意，所以雷龍並沒有惶恐停損，反而是越跌越買！

去年10月股價來到相對低點，隔月雷龍房屋轉增貸，手頭多了一筆現金約170萬元，這筆錢打算全額投入00878，於是在11月至12月期間分批進場買完，之後薪水入帳亦小額買進，至今年2月為止，一共累積了121張00878。

雷龍均價為16.63元，至今也陸續參與了5次配息，均價也能再壓低，也因為幸運之神眷顧，加碼在相對低點，所以總損益為+14.07％，但是，好運不是天天有！在短時間內重壓其實很冒險，定期定額分散風險才是正解。

我們將技術線圖拉月線來看，即使在去年3月高點進場，只要持續買進就會買出微笑線，均價將會落在17.XX，截至6/9收盤價為18.97元，其實已經賺一波，若期間配息也算進去，壓低均價就更賺了，利用定期投資自動買股，對投資人來說，更是輕鬆買到賺！

定期投資優點

有紀律的投資，享受複利 自動購買、自動扣款好便利 無需盯盤，全心專注本業 平均成本，分散風險 門檻低，小錢也能投資 股價波動不影響情緒

定期投資上述優點真的太吸引人，雷龍現在仍持續定期定額扣款中，券商代為購買股票，實在很適合懶人投資者。

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