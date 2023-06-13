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靠00878、0056月領10萬元！ 她用「圖表看分布」：真正達成的人少之又少

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（美聯社）
台股。（美聯社）

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，先前有做如何靠存國泰永續高股息（00878）達到月領10萬元，聽起來很夢幻且美好，符合台灣人財務自由、快樂退休的嚮往期待；但收到很多人表示，其實00878絕大多數人的張數少之又少，距離目標很遙遠，根本不用想這麼多，讓她產生好奇，那些人能夠爽領10萬元，廣大的小資族又處在哪個階段呢？

以下為影音內容：

00878現在規模來到2058億元，受益人數103萬人，可以說跟台灣元大50（0050）和元大高股息（0056）三分天下。

這樣一檔深受台灣人喜愛的國民ETF，不論財經新聞、投資社團、網路討論區，鋪天蓋地都是它的身影。

之前有提到，存00878彷彿成了全民運動，除了吸引小資族加入，不少上班族熱衷靠股利替自己加薪，還有長輩以退休為目標，共通點是專注在張數上持續買賣賣，甚至定期都會在網路上看到有人PO文，說自己又存了多少張。

00878每月領錢對照表

（股價用上市平均價17.24元，平均年配息1.08元計算）

如果錢太少可能很無感，所以設定上是以萬元為單位：

入門級：平均月領1萬元得持有112張，投入快200萬。

中等級：月領5萬元，擁有556張，要砸近1000萬元。

夢幻級：月領10萬元，則要存到1112張，拿出超過1900萬元資金。

相信這對正在存股路上的朋友來說，想實現終極目標，肯定會是一段漫長的旅程。

這些人靠00878月領10萬元

（結算至6月2日）

把集保結算所統計數據調出來，是以持股數（單位數）做分級，從最少的未滿1張，到千張以上大戶都有，一共15個級距，比例也都算出來。

「入門級」持有112張差不多落在第10區的位置，有8159人

再往上高處不勝寒，人數快速減少，600到800張、800到1000張、1000張以上，人數都只有比例都僅有0.01％，月領10萬元只屬於122位「天選之人」，實際上應該更少，因為還有一些是法人

而絕大多數的小小散戶，持有00878是在1到5張這個區間，10張以內的人數加起來高達830,319人，占比80.29％

0056存股族進度表

（結算至6月2日）

一樣看集保結算所統計資料，同樣是從未滿一張到千張以上大戶都有，共15個級距。

0056因為股價比較高、配息金額比較多，想月領10萬元不需存到1000張以上，簡單估算大概在670張附近，就算600張以上，把後三區加起來有204人，比例為0.02％，實現目標的人數確實比00878還要多一些

另一方面，絕大多數的小散戶，持有股數同樣是在1到5張這個區間，10張以內的人數加起來有784,108人，占比高達86.37％

儘管0056股價高00878一截，不過它的上市時間比較長，從數據上來看，多數投資人還是滿小資的，或者可以說新朋友很多。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 0050元大台灣50 ETF

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