00878股息再投入或換別檔ETF？專家「產品多到眼花撩亂」：渣男短時間看不出來

國泰永續高股息（00878）今年第2次配的股息6月12日入帳了，這次有超過百萬股民現金入袋，有朋友領到股息後想持續加碼，但是看到那距離15塊越來越遠的價格後猶豫了，於是詢問我，是否能選擇其它價格比較便宜的高股息ETF來買？

首先，其實我的看法一直以來都是一樣的，台灣股票1800支，高股息的股票看來看去也就那幾支，既然大部分高息ETF買的股票都一樣，就沒必要買買一大堆，庫存打開來比便當店的菜單還要複雜。

辣椒會辣一根就夠辣，不要忘記你是投資不是在蒐集寶可夢。除非真的很在意配息，那就湊3檔集個月配組合，不然集中火力1、2檔就很足夠了。

另外，現在高息ETF的選擇已經多到連我也感到眼花撩亂，有時候都還沒來得及弄清楚某個新商品的內涵，下一檔又出來了。

這麼多新商品、越來越複雜的編制規則，到底哪些行？哪些不行？最起碼都需要一年的時間來觀察。不然哪些是渣男、哪些是暖男，短時間是看不出來的。

基於這個假設下，我也不建議版友貿然投入新商品，雖然不至於虧完，但未必會比舊的更好。

00878起碼我們追蹤夠久了，也足夠了解它的內涵，雖然現在的價格接近19塊。但是不要忘記了，ETF表彰的是一籃子股票的價值，ETF價格一路上漲，代表籃子內的股票也正頻頻創新高。

如果其它ETF持股與00878差不多，就代表這個時間點去買更便宜ETF不見得占得到便宜，也很可能不會有「落後補漲」的情形。

所以我的結論，要嘛定期定額一勞永逸，要不領了息後靜待修正，未來再伺機加碼。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。