快訊

被鍾沛君控性騷朱學恒告發自己 呂秋遠：一場精心設計的戲劇

教育博士教美容系？私大血汗師「捕魚煎魚」全包談何專業

土耳其「政媒一體」，讓選民變成順民？

00878股息再投入或換別檔ETF？專家「產品多到眼花撩亂」：渣男短時間看不出來

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

國泰永續高股息（00878）今年第2次配的股息6月12日入帳了，這次有超過百萬股民現金入袋，有朋友領到股息後想持續加碼，但是看到那距離15塊越來越遠的價格後猶豫了，於是詢問我，是否能選擇其它價格比較便宜的高股息ETF來買？　

首先，其實我的看法一直以來都是一樣的，台灣股票1800支，高股息的股票看來看去也就那幾支，既然大部分高息ETF買的股票都一樣，就沒必要買買一大堆，庫存打開來比便當店的菜單還要複雜

辣椒會辣一根就夠辣，不要忘記你是投資不是在蒐集寶可夢。除非真的很在意配息，那就湊3檔集個月配組合，不然集中火力1、2檔就很足夠了。

另外，現在高息ETF的選擇已經多到連我也感到眼花撩亂，有時候都還沒來得及弄清楚某個新商品的內涵，下一檔又出來了。

這麼多新商品、越來越複雜的編制規則，到底哪些行？哪些不行？最起碼都需要一年的時間來觀察。不然哪些是渣男、哪些是暖男，短時間是看不出來的。

基於這個假設下，我也不建議版友貿然投入新商品，雖然不至於虧完，但未必會比舊的更好

00878起碼我們追蹤夠久了，也足夠了解它的內涵，雖然現在的價格接近19塊。但是不要忘記了，ETF表彰的是一籃子股票的價值，ETF價格一路上漲，代表籃子內的股票也正頻頻創新高。

如果其它ETF持股與00878差不多，就代表這個時間點去買更便宜ETF不見得占得到便宜，也很可能不會有「落後補漲」的情形。

所以我的結論，要嘛定期定額一勞永逸，要不領了息後靜待修正，未來再伺機加碼

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 定期定額

延伸閱讀

00878股價破19元還能買？ 他：即便「高點ALL IN」什麼都不做報酬就翻正

三陽（2206）單月營收破新高 鄉民「賺爛了」嗨爆：150元不是問題

「存0056必定睡公園」就是不如0050？ 專家：一股不賣悲劇自來

技嘉一度衝24年高 網友喊「259的一位勇者我們懷念他」

相關新聞

00878股息再投入或換別檔ETF？專家「產品多到眼花撩亂」：渣男短時間看不出來

台灣股票1800支，高股息的股票看來看去也就那幾支，既然大部分高息ETF買的股票都一樣，就沒必要買買一大堆，庫存打開來比便當店的菜單還要複雜...

一大筆錢買0050、00692該怎麼操作？ 專家曝光「這招」：先進場一半

將資金分成一半，先單筆買進一半資金，另一半先放銀行定存...

群益台灣精選高息ETF配息率、規模成長雙冠王 6月15最後買進日

6月以來台股表現驚驚漲，從5月底16，578.96點上漲至6月9日16，886.4點，共上漲307點漲幅1.85%，挑戰...

百萬股民好嗨 國泰永續高股息ETF配息紅包6月12日入帳

國泰永續高股息（00878）今年第二次配息0.27元，股息今（12）日已入帳，00878於5月17日除息後，僅費時三個交...

00919年化配息率估11％…憂「頻繁換股」所致？ 專家：它不走這路線

例如今年台股殖利率王長榮（2603）就入列了00919的前三大成分股，另外像是聯發科、陽明、瑞儀、聯詠、新普等標的，也都具備起碼8％以上的水準，這就說明為什麼這檔高股息ETF有著配息這麼大方的底氣。

特斯拉股價連漲11天 電動車ETF股價轉強

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周五（9日）股價強漲4.1%，收在每股244.4美元，周線躍漲14%寫下1月來最佳紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦