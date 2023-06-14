存ETF小賺就想賣！網搖頭曝「正確做法」：玩價差不如買個股

不少人選擇存股作為長期投資，免去面對股市每日上下擺盪的壓力，獲利也相對穩定，不過有網友好奇「賣出存股的時機」，他認為，若是在上漲時賣掉存股，低價再買回，能得到更多利潤。但其他人解釋，若是能判斷股價高低點，投資個股會是更好的選擇，至於存股面對價差應是定期不定額，而非賣出。

一名網友在論壇Dcard請益「賣出存股的時機」，他表示，之前在高點時買進0050，之後陸續買進降低成本，近期報酬率終於轉正，雖然多數人都主張，存股是長期投資，不該隨意賣出，但他認為，若是在上漲時賣掉存股，低價再買回，能得到更多利潤。

該網友好奇問，「很多人都說0050、0056這兩支就是一直存著，未來10年、20年的報酬才會高，不過我想不透為什麼不能先賣，小賺一點，等低價再買？」

其他網友則留言「定期（不）定額etf就是因為沒辦法判斷高低點，如果你能判斷的話，那買個股報酬率會更好」、「你這個不是在存股是在做價差」、「這麼會看高低點，隨便找一支股票玩就好了，波動越大的越賺天天都是漲停」。

還有人留言「你要這樣操作不如玩個股，如果發現有價差應該是要定期不定額，不是賣掉」、「高價先賣等低價再買回來，這言論說得好像你知道低點跟高點在哪」、「你如果知道什麼時候會漲會跌，那直接買個股做波段就好，何必買ETF？」

不過也有人力挺「你想賺一個波段賣出也行啊，看你想怎樣操作沒有對錯」、「賣吧，等低點在買進來」、「50能賣，因為50也是賺價差為主，56不能賣留著領股息」。