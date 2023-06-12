一大筆錢買0050、00692該怎麼操作？ 專家曝光「這招」：先進場一半

「有大筆資金該怎麼分批進場」

許多人常會有一個問題，手上突然多了一筆金額較大的資金，不知道該單筆買進還是分批進場，通常我都會建議單筆買進就好，原因我解釋在《ETF存股》這本書的第236頁。

但有些情況，這筆金額真的是大到最好是分批買進比較好，譬如說突然拿到一筆上千萬的遺產，領到幾百萬的退休金，或是原本完全沒有投資股市的人，突然想通，想要把銀行裡的所有存款，拿來長期投資股市，又或是賣掉一間房子，手上有幾百萬的資金想要買股票當做資產配置。

針對這樣的情況，我也不敢建議單筆直接進場，畢竟未來股市會漲會跌沒人知道，如果單筆大筆買進後，隔不久就碰到20%以上的回檔，那真的會悔不當初。但是股市也有可能持續上漲好幾年，如果分批進場就會越買越貴，到底該怎麼做呢？

我建議，將資金分成一半，先單筆買進一半資金，另一半先放銀行定存，觀望期間若有定期定額的投資計劃，還是繼續執行不要中斷，另一半的資金等1～2年後在拿來單筆買進，或分12個月投入。

舉例來說，有人在50歲的時候，決定賣掉一間房子，將賣房所得1000萬元拿來投資股市準備退休金。他可以先單筆500萬買進0050 / 00692，然後將另一半500萬放銀行一年期定存，一年後再將這507.5萬（含1.5%一年息）分成12份，每個月用42.3萬買進0050 / 00692，持續連續12個月，將資金用完。

這麼建議的理由是這樣，如果在書中提到的原則，我們不知道未來股市會漲會跌，如果心理預期可能會下跌，了不起也是評估1～2年以內的市場狀況，超過2年以後的下跌不但無法估計，為了躲避2年後可能的下跌，而錯過前面2年的上漲，可能因此錯過更多。

所以，我們可以先用一半的資金進入股票市場，如果股市繼續上漲，我們有一半的資金可以賺到這波漲幅，不致於完全錯過。另一半資金先放一年期定存，一年內若股市真的開始明顯下跌，我們就可以解除定存，開始將這一半的資金分批進場，建議可以簡單的分成12筆，分散成12個月持續加碼。

若1年後，或甚至是2年後都沒有等到股市大跌，這時也應該要承認自己判斷錯誤，股市並沒有如過去擔心的大跌，將這一半的資金拿出來單筆進場，或是也分成12筆，分散成12個月持續買進，過去錯過的漲幅，就是擔心害怕所要付出的機會成本。

但至少，我們還有一半的資金賺到了這段期間漲幅，只錯過了一半，如果真的碰到大跌，我們也還有一半的資金可以加碼攤平，不至於整筆資金都買在高檔。

這麼做，未必會帶給你更好的投資績效，或是降低多大的風險，也有可能錯過股市多頭的機會，大筆資金分批進場的方式，只是安我們自己的心，讓我們比較敢持續將資金投入股市而已。

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