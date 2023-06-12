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00919年化配息率估11％…憂「頻繁換股」所致？ 專家：它不走這路線

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

網友表示，看了群益台灣精選高息（00919）標榜11％的股息很心動，但是又擔心這是不是頻繁換股來的？要我聊聊對這檔ETF的看法

答：

首先，因為不同標的的配息頻率不同，有年配、半年配、季配，為求一致，統一換算成年化來比較是媒體主流的算法，所以季配息商品，習慣用單季配息數字*4來估算全年度配息率，一般就是參考即可

其次，這檔ETF一年調整2次，代表再怎麼頻繁換股，最久也得抱上半年。加上每年12月份的調整，限制了替換成分股數的上限（最多8檔），更加確定了它不是走這條路線。

既然不靠頻繁換股拿到高股息，那股息從何而來？

從編製規則就能找到答案。

這檔ETF主要依照「股利率」加權，也就是說，權重越高的成分股，就是當年度配息最大方的股票。

例如今年台股殖利率王長榮（2603）就入列了00919的前三大成分股，另外像是聯發科、陽明、瑞儀、聯詠、新普等標的，也都具備起碼8％以上的水準，這就說明為什麼這檔高股息ETF有著配息這麼大方的底氣。

至於這樣的高股息能延續下去嗎？00919的換股規則就是訴求「精準高息」，以公司宣告發放配息數字為準，不存在參考歷史或預測未來會出現的差異，鎖定該年度配息最高的標的

除非當年度市值前300大的股票配息一致縮水，否則這檔ETF未來出現配息「不如預期」的機會是很低的。從這點看來，00919可以說是十足面向偏好高股息投資人的商品。

這檔ETF上市以來的漲幅還算亮眼，本質是中規中矩的高股息ETF，無疑是可以長抱的類型。配息月份落在3、6、9、12月，也明顯與00878、0056錯開了。這麼巧妙的設計，當然就是希望能擠進股民的「月月配」名單裡

當然，如果你對這檔剛掛牌的ETF還存有些許疑慮，不妨把全部成分股抓出來研究一番，從股利率、產業配置等等加以觀察，或許會有更清楚的想法。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 月配息

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