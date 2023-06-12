00878股價破19元還能買？ 他：即便「高點ALL IN」什麼都不做報酬就翻正

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，大盤不停開紅盤，國泰永續高股息（00878）也跟著一路狂漲，轉眼間股價已經突破了19元，現在進場買進會套在高點嗎？

存股族還沒買夠，要怎麼辦呢？

以下為影音內容：

2月5日當時00878的股價才17.1元，如今股價已經18.97（6月9號），僅4個月的時間就漲了11％。

這幾個月以來的變化，在受益人數上的表現更加明顯，今年3月00878的股東就已經突破百萬，當然就超車元大高股息（0056），成為台灣首檔百萬受益人的台股ETF，截至6月10日為止，受益人數為103萬人，較前一年的54萬人，足足成長了92.3％。

不僅購買的人多，基金規模也很嚇人，00878目前有2100億元的規模，早已跟0056並列，成為高股息ETF規模的前兩大2000億級的ETF。

為何00878人氣爆棚

1.唯一高股息ETF中有納入ESG

有做ESG的公司不一定會提高成本

因降低能源及水資源的耗費，使生產成本反而更低。 關注社會責任、公司治理良好不僅能得到政府優惠補助，也較能拿到國際供應鏈訂單。

在市場動盪時期，表現會更加穩定

根據晨星的ESG研究機構Sustainalytics，針對半導體產業的回測研究，ESG風險評分較低的企業相較於風險評分較高的企業，3年累積的報酬率相差1倍之多，可見重視ESG的企業的投資報酬率較佳、波動度也相對穩健。

2.內扣費用是高股息ETF中最低

將上市超過一年，有完整費用的高股息ETF拉出來作比較，可以發現內扣費用中，國泰出品的兩檔ETF最為便宜（00878和00701），而00878最低，2022年的總費用是0.5％，富邦特選高股息30（00900）最貴高達1.37％，而0056也不低有0.86％。

表中也可以發現，元大台灣高息低波（00713）管理費似乎比較低0.62％，同樣是元大出品，為何0056就這麼貴？真的是要檢討一下。

3.採用季配息 且有收益平準金

有採用收益平準金機制的ETF，投資人的配息不會因ETF資產規模成長而縮水。

季配息會跟二代健保補充保費有關，起扣點是2萬元，通常有6類所得需要繳2.11％的補充保費，分別是高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入，若領息單筆超過2萬元，就會被扣除。

若每季配息的話，想迴避二代健保補充保費者，張數就可以累積比較多。

4.績效

00878無論空頭或多頭的績效，都表現得不錯，又打敗大盤，尤其是熊市中，報酬拉鋸更大，相當的抗跌。

00878自成立以來至今快3年，績效和0050旗鼓相當，更是小贏大盤。

2022年是空頭年，大盤績效慘不忍睹，00878逆勢抗跌、績效大幅領先。

00878漲破19元 還適合進場嗎？

首先需要釐清，當初你持有00878是存股還是價差。

價差

若是以價差為主，可以去推算價差空間大嗎？以6月9日股價18.97來看若漲到20元，獲利是5.4％，若評估大盤續漲，報酬又可接受，那就進場。

個人認為價差甜蜜點已過，較無法安心等待。

若你已買來作價差，單筆又套在高點，除非你有急用，不然就安分地領息吧！

在股市大跌時加碼，報酬翻正會更快；就00878上市三年股價分布來看，即使處於空頭中不加碼，它仍舊穩定給你息收。

00878上市以來有兩波突破19元時間點；若直接在高點ALL IN的人，之後什麼都不沒做「原地等待救援」，幾次領息下來，現在成本都比現價低。

把每一次的配息金額拉出來，可以發現兩波高點買入後，的確面臨大跌帳面呈現虧損的狀況，不過等待反漲至今的期間，帳面虧損會隨著持續配息而縮小，若將累積股利計入投資成本，報酬早已經翻正。

存股

若打算長期領息，先釐清你當初配置00878為存股的原因

答應每次都給你的息有沒有發？ 每次發的息是否穩定、不忽高忽低？ 除息完、是否在下一次配息前能完成填息？ 股市面臨空頭時，表現比大盤相對抗跌？

心得結論分享

所有ETF都跟著大盤走。大盤差、沒有一檔ETF能幸免於難；在這樣情況下，反而就能看出手中的標的是否真正抗跌。

若你想要找一檔極具成長又暴利的ETF，那00878不會是你考慮的首選、0050或006208才是。

對於個人來說，00878可作為資產配置中與0050搭配之標的「定期定額＋不定期單筆加碼」，會是較佳的長期投資策略。

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