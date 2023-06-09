00923大漲原因曝光！ 網示警「提防1泡沫化陷阱」

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，輝達股價連連上漲，半導體相關股票表現也較佳，有投資人好奇「AI是大趨勢嗎？會不會漲到萬八或兩萬？」其他人雖認同，但也以1998年網際網路崛起時的歷史為例指出，雖然網路確實改變世界，但後來漲幅太誇張、與網路無關的公司蹭熱度，導致2000年發生網路泡沫化。

一名網友在論壇Mobile 01發文詢問AI是未來幾年大趨勢嗎？」他表示，台股近期不斷上漲，黃仁勳來台也掀起一陣旋風，半導體產業連連上漲，「台股會不會漲到萬八或兩萬？」

該網友也說，目前自己持有0050、00692、00923，其中00923是漲幅最多的，他好奇「是因為這檔電子佔比較多，所以跟著一起大漲嗎？還是因為AI帶動低碳成長？」

其他網友則解釋「大盤漲，00923>0050，00923的電子成份也比0050多」、「AI是這幾年的大趨勢沒錯，跟低碳無關拉，其實就是00923的產業配置是電子多，電子飆起來他會比較受惠」。

還有人留言「改變世界的東西，當然是未來大趨勢，不過也得小心，1998年網際網路的發展，之後確實也改變了整個世界，但是也出現了2000年網際網路泡沫化，如果出現太過誇張的漲幅，或者本身公司根本沒有相關業務卻跑來蹭AI還蹭得起來，那就要小心了。當年很多公司本身的營運跟網路毫無關聯，但是只要註冊了一個.com域名，就可以對外宣稱自己是網際網路的公司，然後股價就飛上天」。

也有人建議「以台股來說，與其賭AI，不如賭台積電就好了，其實AI佔TSMC營收還很低，但是一樣炒上去，在台灣，反正不管什麼題材，只要扯到晶片就會漲台積電，未來就算AI涼涼了，也會有人再造一個題材掛到TSMC頭上繼續炒，但我自己是不會去買TSMC，因為已經被炒太高了，我不買大家愛炒的股票」。