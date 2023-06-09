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新手就是首選ETF？他曝其「兩優點」大讚：身體會比買個股更健康

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，投資ETF可以省去看盤壓力。（示意圖／Ingimage）
網友認為，投資ETF可以省去看盤壓力。（示意圖／Ingimage）

ETF為指數股票型基金，投資人不需以傳統方式進行投資，而是透過持有表彰指數標的證券權益的受益憑證來間接投資。網友分析ETF對新手友善的兩大原因包括分散風險、不需選股，投資者不用擔心上漲下跌，也可以安心入睡、好好上班。

一名網友在PTT發文分析ETF的優點，包括可以分散風險，投資人也不必選股，他指出，投資個股的「韭菜」一早就要開始看盤，時刻留意股市變化，股市關閉後還得看夜盤、檢討當天操作，晚上再繼續看美股開盤。

該網友表示，投資個股壓力大，整天都無法休息，有沒有賺錢也是未知數，最後恐怕賠錢又失去健康。反觀投資ETF的股民，不需要特別看盤，且多數人都是長期投資，也不會因此股市變動而需要特別操作，「長期下來遠勝那些每天沒好好睡覺休息的人」。

其他網友則留言「買6547守護別人也守護自己的健康」、「買ETF就是爽」、「買入etf就是為了樂活生活」、「看哲哲就知道」、「如果十年前開始買ETF就好，資產早翻倍」、「ETF定期定額根本贏了7、80%的賭徒了，一堆殺進殺出的賠到脫褲都有」。

但也有人持反對意見留言「跟買基金一樣，買到奇怪的，你十年也不會回本」、「看你買什麼ETF…買那種奇怪的ETF長期輸大盤」、「買個股不能睡覺？我也真是開眼界了」、「說得好像etf不會跌一樣」、「賺錢生不帶來死不帶去，重點是要刺激」、「心理素質不夠就不要進來賭，有人拿槍逼你進賭場嗎？」

ETF PTT 韭菜

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