00919可參加除息嗎？宣布配息隔天規模飆升17％…他認為「價差」較合適

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，群益台灣精選高息（00919）首次配息0.54元，單次殖利率2.8％，換算年化上看11％。

據說是元大高股息（0056）和富邦特選高股息30（00900）的改良版，成立以來才7個月就漲了27％，可以買嗎？

以下為影音內容：

00919開始被注意到的原因

上市以來第一次季配息就配出高息，在群益投信公告中指出，00919本次除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日則為6月15日。

基本每受益單位預計配發金額為0.54元，依照6月2日收盤價19.32計算，單次殖利率是2.8％，若一年發4次，這樣年化殖利率就有11％了。

從成長規模來看，00919上市以來至今已有37億元規模，6月1日公布配息，隔天規模成長到16.7％，若想要搶高息的人，應該會再配息前再買一波。

另外，00919才成立7個月，績效就達27％，這也是被討論的原因。

統一從00919成立以來的績效觀察，把國民ETF0056和00878一起拉進來比較，可以發現，00919漲勢兇猛與大盤並駕齊驅，甚至打敗00878。

00919基本資料

選股範圍是海選台灣上市上櫃股票中，市值前300大的股票，篩選日平均金額高於8000萬的納進來。

再來是獲利能力，進四季稅後ROE必須大於0，每年的5月和12月會定期審核成分股，5月會以「最新公告的現金股利率」大小來排序，排除掉未公布股利以及除息的個股，選出前30名的成分股，也就是說再即將到來的除權息旺季前，確定能提供高配息的才會納入持股名單。

下半年12月則是依照預估股利率，以及前3季EPS的成長率，取出前30檔個股，就在不久前5月底，00919才剛剛換掉一批名單，總共10進10出，從這些新進的個股就可以發現，平均的配息率就有7％。

用簡單一句話說明這檔的選股邏輯：

賣點：領股息也要賺價差 上半年：把已經看到的高股息納進來（跟00900很像） 下半年：則是把今年有賺錢預估未來會發很多錢的選進（跟0056很像）

00919為何一上市就表現亮眼

因為出生日期剛好在股市谷底掛牌上市

把加權指數的分布圖抓出來看，2020年股災是新冠肺炎，數是往下殺，隨後一路反漲；後來2022年烏俄戰爭、美國升息，進入空頭，股市一路跌不停，就在當年最低低迷時，00919在10月20日就誕生了。

隨後台股就開始一路反漲，00919也跟著漲，一直到現在。

00919可以存股嗎？

00919是改良版的00900+0056，公告股利加上未來預測，比起存股，個人比較偏向定位為價差；成分股半導體有4成航運股有2成，算起來算高風險高報酬屬性，多頭時會暴漲，空頭時也可能暴跌。

若以績效回推，的確是可以取代00900，就長期而言，若要取代0056的話則還要再觀察。

6/16前一日是否要參與除息？這次配出的高息，規模1天飆漲17％，剛買者會擔心是否像00900無法填息的命運，且下半年局勢對半導體成分高的ETF較有想像空間。

還不如在除息後買入作價差反而較簡單，對於存股族來說，高波動標的不見得適合你；還不如選擇低波動、績效又不錯的標的投資更加EASY。

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