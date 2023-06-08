00713、00878貴到下手不了…等便宜價？ 她：該把「時間成本」考慮進去

【撰文・安娜媽咪的育兒理財路】

Hi！我是安娜媽咪，最近有收到一些讀者的問題，那就是00878、00713一直漲，這樣應該要繼續定期定額/定期不定額，還是應該要先將資金留下來等股價跌的時候再加碼呢？怎麼做會比較好？

我想，這是很多人在存股路上會遇到的問題，漲的時候，有些投資人會這樣想，「這隻ETF一直漲，股價越來越高，這樣我還要繼續存股嗎？」，同樣的，當股價一直下跌時，更多投資人會害怕，「這隻ETF越跌越低，那我還要繼續買嗎？」，以下提供幾個觀點，當遇上這些情況的時候，投資人可以思考看看。

現在可能股價很高，之後也許股價會下跌，但你應該把「時間成本」考慮進去。

就拿國泰永續高股息（00878）來說，目前股價的歷史高點是發生在2022/03/31，其收盤價格為19.35（如圖），如果你在2022/3/31買進一張00878的股票，到現在2023/06，你將會參加到五次配息，每次配息（這邊抓個平均）約0.27元，配息五次後，總配息為0.27*5=1.35，此時你在2022/03/31購買的股價為19.35的00878，在2023/06，你所持有的成本會降為19.35-1.35=18（這邊不考慮手續費），而現在00878股價約為18.65，用這個角度去思考的話，當初在歷史高點19.35買進的00878，未必是真的買貴了，時間成本對於存高配息ETF來說，是可以列入考慮的。

投資ETF不應該無腦投資。

投資這件事情是絕對不能無腦的，你將辛辛苦苦賺來的錢放在股票市場中，就應該關心它，而不是想說，我已經選擇投資「相對安全？」的ETF，所以我就無腦的定期定額/定期不定額。投資不論你是投資大盤型ETF、高股息ETF等，你都應該要知道它的選股方式、手續費、成分股等，然後定期去關心你投資的ETF其溢價率、殖利率、成分股的變化、甚至是該ETF本身的配息、選股政策是否有改變。

若當初你買進這隻ETF，看準是它穩定的配息，且殖利率維持在6％以上，當其溢價率太高，殖利率下降時，甚至配息不穩定時，你就應該考慮該標的是否還適不適合自己。不過，當出現上述狀況時，投資人可以考慮暫停定期定額/定期不定額，然後持續觀察投資標的的後續變化，建議不要一時衝動就直接把該標的出清了。

你可以換其他投資的標的，但請持續定期定額/不定期不定額投入股市。

承剛剛所說的，當你投資的標的表現與你當初投資它的原因不同時，你可以暫停其定期定額/定期不定額的投入，但建議可以將其資金轉投資其他適合的標的，讓手上的資金可以穩定的進入股市，長期下來，會有很大的機會同享市場應有的報酬，另外，更重要的是，在這個有紀律的過程中，可以強化投資人用理性思考來面對股市的正向心態。

面對股市，保持理性，不要去隨便預測股市。

股價的上漲與下跌，這個市場機制是很複雜的也是充滿意外的，拿FED升息來說，我們很難預測它哪時候會真的停止升息，而我們更難預測它哪時候會開始降息。在這個市場變化多端的市場，我們應保持理性，不要直接認定接下來會大漲了，或者，接下來要大跌了。

這時候很容易會陷入定錨效應的漩渦中，而什麼是定錨效應，以股票市場來說，假設，Sunny在疫情期間，認定接下來股市會一直下跌，而當後面股市開始上漲時，Sunny還是會因為過去下跌的經驗而覺得這個上漲是很短暫的，因此遲遲不敢將資金分批投入股市，這樣，Sunny其實是失去了整段下跌到上漲，可以定期定額/定期不定額去增加投資股數的機會了。

也可能是其他的情境，假設，Jay在AI興起的時代，很看好相關半導體類股會持續不斷上漲，而加碼甚至是All in相關類股，當股價下跌時，Jay可能會因為之前的判斷而堅信現在的下跌是短暫的而持續加碼，但，往往當市場過度樂觀的時候，隨之而來就可能是一個大幅度的股價修正。

往往當大多數投資人都這樣想（現在是低點、現在是高點等）的時候，市場很有可能會反其道而行。投資股票最困難的就是保持理性，不要過度熱觀也不要過度悲觀，這一點是投資人畢生要學習的功課，我也還在學習中，然而，不論投資人對於當下股市的看法如何，都要練習去想其他可能，千萬不要去隨便預測股市，進而影響自己的投資步調。利用長期投資去建立穩定的投資心態，投資人才能在股市中走得更久。

確認存股的投資目的，不要一下想賣掉賺價差，一下又想繼續存股。

正所謂魚與熊掌不能兼得，很多投資人當看到帳上ETF的獲利大於該ETF的殖利率的時候，會想要獲利了結，然後，很美好的想像，等跌下來，再來進場。

當然，如果，投資人每次的操作都可以很順利的，高點賣出，低點買入，你要邊賺價差、邊存股這是絕對沒問題的，但就像上一段所說的，股市是很難預測的，時常的在股市進出，很容易動搖投資人操作股票的紀律而因小失大。因此，建議投資人確定自己存股的目的，找到適合自己的標的，然後堅持下去！

最後，我想說，一件對的事情，在堅持的過程中，往往會有很多疑慮，但當你努力堅持這件事情，並重複操作，有一天，你會肯定自己的堅持並享受到好的成果，這就是複利！

以上，非投資建議，投資風險自負，謝謝閱讀。

作者：安娜媽咪的育兒理財路

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878、00713、ETF越來越貴，存股族該繼續買?還是將資金留下來?