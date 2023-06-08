00713、0056、00850組月配息！ 股價僅四分之一「小0050」創資產成長

國內ETF龍頭元大投信，旗下有眾多不同類型的台股ETF，提供投資人不同型態的報酬表現。繼元大台灣高息低波（00713）之後，再將元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）同步納入季配息，提供全新概念台股ETF月配組合，在追求高股息的同時亦兼顧成長潛力。

根據證交所統計，近五年（2018/5至2023/5）台股大盤提供平均每年約4％的殖利率，除了股利報酬，同期間台股價格還上漲52.5％，顯示台股股息收益及價格成長兩者都值得參與。因此元大投信將00713、0056與00850納入季配息，提供投資人獲得更多元台股報酬表現，成分股更分散的季配ETF存股組合。

1、4、7、10月除息的0056，是在台灣上市市值前150大公司中，挑選預期未來一年股息率最佳的50檔標的，迄今已連續12年除息且填息，近五年平均每年配息率達6.2%，為不變的高股息資產核心。

2、5、8、11月除息的00850，網羅台灣各產業的ESG資優生，由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績，因此00850的主要持股與國民ETF0050相似，但目前股價只約有0050的四分之一，因此有「小0050」之稱，表現也接近0050這樣的市值型ETF，有望創造資產成長空間。

至於3、6、9、12月除息的00713的指數選股池達250檔，標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，往往能挑選到價值低估個股，再加上成分股彼此間的相關性低，是低波動的優質配息來源。

元大投信指出，資產若過於集中高股息ETF，可能錯過台股市值成長的潛在報酬，建議可在組合中加入市值型ETF。一次買進三檔季配ETF可組成月配息組合，除了增加資產成長潛力，也能分散僅著重股息報酬的風險。