00878漲…買在歷史高點領配息也是賺！專家：金融成分股有望「落後補漲」

現在市場上有一種聲音指出，不少金融股今年股息都縮水了，為什麼00878依舊持有金融股？

答：

資本市場每年的故事都不同，今年資本市場含金量最高的詞兒非「AI」莫屬了，例如有一票NB概念股，換上了「AI」的頭銜，有如脫去了牛皮的外衣，背上火箭，估值翻上一翻。

恰好這些過往獲利穩定、配息大方、股價波動不大的牛皮股，又是高股息ETF的最愛，導致今年不少高股息ETF表現遠超大盤。

反倒是過去2年集萬千股民寵愛於一身的金融股，在升息的陰霾壟罩下，不僅獲利衰退、配息也縮水，聲量也隨著高高舉起，又重重落下。

例如2021-2022關於金融股最常聽到的一句話「現在還能買嗎？」；而到了2023年，「現在該賣嗎？」反倒成了熱門話題。

尤其擁有百萬股民的00878，本身就是一檔持有高比例金融股的ETF（25％），本次調整成分股，比重依然未降低。看著AI概念股檔檔登天，配置一定比例在金融股的878績效會不會被拖累，便成了投資人討論的焦點。

其實我們很多時候看到股價漲，就會一致看好；股價跌了，就會一窩蜂喊著「塊陶」，這都是人之常情。

不過當我們細數過往，會發現一個意料之外、情理之中的事實，那就是績效的好壞常常跟輿論呈現反向關係。

例如今年普遍看衰的金融股，現在回頭看，借用某一年那無緣的女孩曾對我的長相評論道：「好像也沒有這麼糟。」

壽險業在全球股債回溫下，評價面也好轉，加上各月份獲利也都有逐漸恢復的跡象。

很多人在意金融股配息縮水，急著出脫減碼，卻忘了股息是反映去年獲利的「落後指標」，如果因為股息縮水而賣出，反而有可能錯失基本面反轉向上的時間點。

例如金融指數今年一漲10％，指標股兆豐金（2886）更是漲了20％，背景是一眾股民悲觀的預期下。

至於為什麼878仍持有金融股？

如果我們細看它的編制規則就能明白，成分股單一年股息高低影響不大，核心指標主要還是圍繞在穩定配息與長期填息能力，唯有這2項同時達標，長期持有才有可能獲得更高的總報酬，這便是878仍持有金融股的主要原因。

不過哪怕如此，878今年18.8％的總報酬，仍是穩妥妥地擊敗大盤。

反觀現在有不少類股都已經攀上天花板了，我反倒覺得接下來的時間點，金融股落後補漲的機會不小，也許下半年我們就能看到這個族群後來居上的演出。

這檔ETF自從2021年4月來，總共發了2.55元的股息，以目前18.6元的價格計算，就算套在19塊以上的慘戶至今也是賺錢的，所以如果站在長期持有的角度，真的不需要太聰明，把專注放在其它地方吧。

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