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性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

00878這次配息持有幾張要繳二代健保？ 他估算後驚：153張都還不用

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

雷龍大致預算了一下這個月的收支，心涼到全身發抖（因為冷氣開太強），由於上個月需繳的稅費不少，債留到這個月的卡費裡了。

但是，感謝天無絕人之路，晚間收到00878的收益分配通知書，讓雷龍看到希望也看見人間多美好（多了），這代表只要撐到月中，6/12就有878乾爹的贊助，從天而降cover雷龍各方稅費。

雷龍收到收益分配通知書的第一件事，就是仔細看有沒有再被搶劫（更正：扣稅），除了眾所皆知的綜所稅之外，單筆領取的股利超過2萬元會再扣補充保費，扣款方式會先從該筆股息預扣2.11％，

實際到手的錢錢為應領股息扣除補充保費後的金額。

由於00878有「收益平準金」機制，收益平準金無需繳納補充保費，因此要將收益平準金佔比排除，其餘給付總額加總後若超過2萬元即需扣繳補充保費，至於收益平準金佔比則是要等收益分配通知書出來，才知道所佔比例為多少。

從收益分配通知書的所得類別明細得知，這次收益平準金總額細項佔比為51.85％，以雷龍持有的121張為例，扣除收益平準金後的配息給付總額無超過2萬元，所以不會被扣到補充保費。

我們可以用算式回推：

股數X0.27X(1-51.85％)=20,000

股數=153,840

估計153張尚無需繳納補充保費，實際入帳即為應領股息金額，（配息帳戶若非台新銀行則會扣匯費10元）154張以上（含）會扣到補充保費，實際入帳為應領股息減補充保費後的金額。（配息帳戶若非台新銀行則再扣匯費10元）每次收益分配類別不盡相同，算式僅適用本次配息。

雷龍非專業稅務人員，計算說明如有錯誤還請不吝指教。

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 二代健保補充保費 收益平準金 季配息

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