0056改季配息怎操作？專家神舉例：選pizza口味和尺寸比被切成幾片更重要
最近收到一些配息疑問，比如0056改成季配息後該如何操作？或者ETF如何搭配組合才可以每季（每月）領息？
其實平常就有在追蹤我文章的朋友，應該不會有這些疑問。
配息並不是免費的午餐，也不會為投資人帶來額外的回報，重點還是要放在總報酬。一塊餅不管再怎麼切，也不會因此而變得更大。
這讓我想起，平常我們去點pizza的時候，重點都會放在要選擇哪種口味或尺寸大小，應該不會關心端上桌的時候，會被切成幾片。
但換成金融商品的時候卻不是如此，很多顧客會把重點放在pizza要切成幾片，然後店家切成越多片，銷路通常會越好，至於口味或尺寸反而變成其次，這應該只有在投資才會看到的特殊現象吧...
（照片是之前出遊去吃到的甜點pizza，大推，店裡其他口味也不錯，有經過可以去試試！里山間手作披薩）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言