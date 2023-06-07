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0056改季配息怎操作？專家神舉例：選pizza口味和尺寸比被切成幾片更重要

聯合新聞網／ 99啪
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

最近收到一些配息疑問，比如0056改成季配息後該如何操作？或者ETF如何搭配組合才可以每季（每月）領息？

其實平常就有在追蹤我文章的朋友，應該不會有這些疑問。

配息並不是免費的午餐，也不會為投資人帶來額外的回報，重點還是要放在總報酬。一塊餅不管再怎麼切，也不會因此而變得更大。

這讓我想起，平常我們去點pizza的時候，重點都會放在要選擇哪種口味或尺寸大小，應該不會關心端上桌的時候，會被切成幾片

但換成金融商品的時候卻不是如此，很多顧客會把重點放在pizza要切成幾片，然後店家切成越多片，銷路通常會越好，至於口味或尺寸反而變成其次，這應該只有在投資才會看到的特殊現象吧...

（照片是之前出遊去吃到的甜點pizza，大推，店裡其他口味也不錯，有經過可以去試試！里山間手作披薩

◎本文內容已獲 99啪的財經筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 ETF 披薩

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