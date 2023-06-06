00713、0056、00850三檔組成月配息！ 專家：平均每年領1.85元現金股利

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聯合新聞網／ 股海老牛
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

近日ETF討論度最高的話題就是元大高股息（0056）從年配改為季配息

但還有元大臺灣ESG永續（00850）也改為季配息，且00850配息月份和國泰永續高股息（00878）相同。

買進元大三兄弟，月月領息別客氣，今天老牛為夥伴們整理了0056、00850、元大台灣高息低波（00713）資料比較，如果你還在猶豫如何配置ETF，絕不能錯過這篇喔！

總結

近年來台灣ETF市場活躍，券商不斷推陳出新競爭激烈，而老字號的0056從去年開始脫胎換「股」，先是成分股檔數從30檔改為50檔，今年再加入投資人最愛的季配息及收益平準金

而元大台灣ESG永續ETF（00850）也將於8/16從原本的年配改為季配息，並納入收益平準金，成為第一檔季配的大盤型ETF，可看出元大在ETF市場上的企圖心。

今天老牛舉了元大的三檔ETF，作為月月配的組合的參考，夥伴自己在選擇月月配ETF標的時，切記要注意分散產業風險！

另外還有許多搭配的方式像是最熱門的三檔高股息00878、0056、00713，或是00919、00878、0056夥伴們也可以試著自己搭配看看喔！

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00850元大臺灣ESG永續 季配息 收益平準金

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