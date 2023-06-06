00922和00923市值型ETF選誰？ 專家：「這檔」與0050相似性較高

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2023年已經過了5個月，台股ETF大班級裡面有不少新同學加入，如果衡量規模和受益人數，那最受矚目的是「這兩位」。

定位上能發現有許多相似之處，大家喜歡放在一起比較，甚至被封為新時代版本的元大台灣50（0050），分別是國泰台灣領袖50（00922）和群益台灣ESG低碳（00923）。

現在除了ESG浪潮，可能還要再加上「減碳」、「低碳」等詞彙，例如碳權交易和碳費即將在台灣出現，這些議題都很龐大複雜；2檔以市值為主的類大盤ETF搭上最新潮的投資趨勢，會是更勝0050的選擇嗎？

以下為影音內容：

00922基本資料

國泰台灣領袖50ETF基金 成立時間：2023.3.16 上市時間：2023.3.27 發行價格：15元 追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index）

每年5、11月進行成分股審查與調整，1年配息2次是在3月和10月。

指數以MSCI臺灣指數成分股為母體，排除涉及爭議性武器公司，並以MSCI低碳轉型分數（分數前80％、後20％但ESG評級為BB以上）和企業獲利性（年度盈餘＞0）篩選，再用低碳轉型分數進行權重調整（個股權重上限30％、前5上限65％）取前50大企業為成分股。

00923基本資料

群益台灣ESG低碳50ETF基金 成立時間：2023.2.24 上市時間：2023.3.8 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣ESG低碳50指數（臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數）

每年3、6、9、12月進行成分股審核與調整，1年配息2次，選在2月和8月。

指數以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗，考量「台灣永續評鑑」表現（BBB級以上），剔除爭議性產業（賭博、煙草、情色、軍武等）再以財務指標（ROE＞0）和市值規模（自由流通市值100大）篩選，排除碳密度指標前20％高的企業，依市值挑選前50名成分股（個股權重上限20％、前5大上限65％、台積電上限30％）

00922 vs. 00923

兩檔相比00922在經理費上明顯便宜一截，換股頻率也比較低（1年兩次），雖然說市值型周轉率應該都不高就是了。

實際總費用率還是觀察完整年度比較準，能和ETF標竿富邦台50（006208）一戰嗎？其實項目如發行價格、成分股數量、配息頻率、平準金機制甚至保管銀行都相同。

1.主打特色

查了2檔ETF各自強調的重點，00922是「市值+低碳轉型」成分股鎖定台股市值龍頭，相信企業獲利動能更強，再搭配「低碳轉型」這詞比較曖昧，參考指數意思是權重比例會降低，但不太會被排除。

00923主打「ESG+低碳+市值」一來要符合ESG評級，二來會剔除不符「市碳指標」的企業，可以說是真正的綠色投資，因為它相信減碳有成的永續企業，競爭力更好，報酬率更高，同時也重視市值。

2.績效表現

就算是上市時間「比較長」的00923，也還不滿3個月，檢視兩檔超短期的報酬率，意義上應該不大，那就來研究追蹤的指數。

先看00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」：

從2013到2022年底超過9年的比較，幾乎是一路領先，最終以將近86％的報酬率領先代表大盤的「加權指數」14.52％，數字是未含息的價格指數。

而00923追蹤的「臺灣ESG低碳50指數」：

在2018到2022這5年時間以79.4％報酬率，贏過元大台灣50（0050）追蹤的「臺灣50指數」和代表大盤的「加權指數」達18.0％以上，這邊的數字是含息報酬。

別忘了，業者公布的回測肯定挑有利的來廣告，何況對新指數來說，設計時很可能參考這段時間表現突出的標的，就像搭時光機回到過去或者說開書考試。模擬不代表真實績效，ETF上市後才是真正考驗。

3.成分股與產業分布

既然00922和00923對「碳」有著蠻不同的理解，那麼落實到選股上，結果會如何呢？

也把台股ETF中市值型的代表元大台灣50放上來，可以發現00922和0050的相似度比較高，前10大重疊8檔，00923重疊5檔，若是看所有成分股那00922和0050重疊41檔，00923則重疊34檔。

權重上00922和00923都有對台積電這個「龐然大物」做限制，就看投資人想要神山多一些或少一些，而大盤涵蓋超過960間公司，台積電比例約28％，不過這數字快是第二名鴻海的10倍，比2到10名加起來還高一大截。

將其成分股依產業分類：台股大盤組成是：電子>傳產>金融

00922在最大一塊的電子類股占比同樣是6成多，不過在金融和傳產策略上有些不同，畢竟看市值又有低碳轉型分數做權重調整，00923光電子類股比重就在8成多左右，看得出指數要求ESG並排除高碳產業策略下，結果就是持股很科技，傳產比例就更小了。

也附上0050給大家參考，因為很市值導向（公眾流通市值加權），可以視為大型股的產業分布。

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