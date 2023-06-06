00878收益平準金破5成根本「左右互配」？網：填息了不是嗎

部分ETF設有「收益平準金」機制，來源為投資資金，目的是為了穩定所有投資人收益，讓舊的投資人與新的投資人可以領到相同股息，防止新投資人稀釋掉股息。有網友曬出投資國泰永續高股息（00878）配息明細，共持有113張、配息共30666元，其中51%來源都是收益平準金。PTT網友狠酸是「老鼠會」，直言「抓最後一個」。

一名網友在PTT發文分享投資00878配息明細，持有單位數113,577，分配金額30,666，仔細看收益分配所得類別明細，可見股利所得為14,725元、佔比48%，收益平準金15,900元，佔比51%。發文網友表示「下面開放推韭」。

其他網友則留言「高股息真的讚到出汁，希望市值超越50」、「高股息就是讚，滿滿的現金流跟安心感」、「平準金萬歲」、「早買早爽，等平準金發完就可以退場」、「謝謝各位菜雞」、「113張還不用補充保費」、「撿刀也能發這麼多股利」、「早買早享受」、「878就算不是賺最多的，但買了根本穩贏」、「就算是99%平準金只要持續發股息股價填回去，一樣爽，不用殺進殺出每個月都有零用錢可以花不香嗎？」、「所以填息了不是嗎」。

但也有人不以為然留言「所以這是老鼠會嗎？抓最後一個？」、「真的太慘了，這怎麼存的下去」、「韭菜太多割不完還越來越多」、「左手右手一個慢動作」、「左右互配，財富自由」、「老鼠會大家來喔」、「左手換右手，又多一隻手了」、「51%的平準金？我買00919好了」。