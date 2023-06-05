00878把股東當韭菜？ 他疑「籌碼互相丟接」詭異：外資賣投信接

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，國泰永續高股息（00878）的投信公司把股東當成韭菜？外資在倒貨，但卻拿投資人買00878的錢，去幫外資做承接的動作。

外資跟投信是在搞什麼小動作，為什麼只要ETF有成分股的更換，都會有籌碼互相丟接的味道。

以下為影音內容：

5月底，00878開始陸續做了成分股更換的動作，新增了緯創（3231）和日月光投控（3711）。

那幾天緯創剛好大漲，新聞表示因為緯創被納入了00878的成分股當中，由於換股效應，所以被拉至漲停板。

ETF被動型的買盤，是慢慢買進的，「不太可能刷一整排的499」直接把股價拉上去，因為若是這樣做的話，持股成本會拉太高。

被踢出成分股的股票 事前會有徵兆？

1.投信會出現好幾日等量的賣超

投信出現連續性的買超，外資就連續的賣超；反之，投信連續的賣超，外資就連續的買超。

2.在成分股中佔有的比重會越來越少

這很好理解，就代表投信已經開始在陸陸續續的出脫這一檔股票；所以出現一檔股票投信等量的買超，且在ETF占有的比重越來越少，此時就可以大膽的預測這檔股票被踢出成分股的機率應該蠻高的。

投信把股東當成韭菜？

近期被納入成分股又剛好搭上AI熱潮的緯創，近期股價真的是「噴射機」衝向外太空，在股價大漲的同時，外資卻是站在賣方，外資都已經賺了一大段，在執行獲利了結的動作，但00878的投信已更換成分股的名義，現在才進場。

股價都大漲了一段，把成本買這麼高，是否被外資當韭菜收割？

雖然緯創占00878成分股的比例最多就2-3％，影響不了大局，但是看到外資在倒貨，投信卻拿00878股民的錢，去接外資的貨，這件事情就感覺很詭異。

沒有說未來緯創的股價會如何？只是很好奇為什麼每次ETF更換成分股，都會出現外資和投信互相丟接籌碼的情形。

可能有以下兩種可能：

第一，就是外資早就預料，按照00878的選股邏輯，就得知會納入緯創在加上最近剛好搭上AI熱潮，所以就把股價拉高高的，等投信的被動型買盤一進場，就把貨倒給投信，等於吃投信ETF被動型買盤的豆腐。 第二，私底下先講好，外資可以把貨倒給我投信，然後賺到的錢再對半分，反正投信也不會吃虧阿，因為那筆錢又不是投信的錢，而是投資人買00878的錢。

以上兩種僅是判斷的猜想，大家認為現實生活中，比較有可能出現哪一種情境？也有可能是多想的，或許從頭到尾都沒有這些事情。

可以吃ETF換成分股的豆腐嗎？

要提醒，一檔股票被納入或剔除ETF成分股，頂多就幾天震盪時間，絕對不會影響到股票長期的走勢。

一旦成分股更換完畢，股票的走勢就會恢復正常運作，所以千萬不要因為一檔股票被踢出ETF成分股，就去放空它，也別因為被納入成分股，就做多它。

股票的漲跌，跟這種被動型買盤沒有什麼太大的關係，且外資跟投信又常常會有互相丟接籌碼的情形，自然影響就會有限。

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