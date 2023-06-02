00882今年前五月含息繳出慘澹負報酬！專家點出中國經濟面臨5個問題

今年1至5月，00882的含息報酬率為-4.2％、00752為-10.97％。當美、日、歐、台股四大市場繳出不錯的成績單時，陸港股顯得格外憔悴。廣大散戶投資的00882、00752今年前五月繳出慘澹的負報酬。

中國經濟目前面臨五個問題：

1.美歐經濟放緩，甚至有陷入衰退的疑慮，導致中國出口動能不佳。 2.中國疫情解封之後，內需復甦力道比預期的還要衰弱，PMI持續下滑。近期油價下跌，部分也是因為中國內需力道不夠強勁，導致石油預期需求降低、價格滑落。 3.中國經濟火車頭房地產業持續疲弱，需求不振、過度開發、房地產債務，過去中國透過龐大的房地產投資拉動經濟成長的模式，近幾年似乎行不通了。 4.中西關係惡化，中國政府對部分外資企業進行監管措施，導致部分外資撤離中國市場 5.美中霸權爭奪。美國為鞏固全球霸權地位，頻繁對中國祭出各項經濟箝制措施，更拉攏歐洲與日本加入箝制中國的行列，尤其針對中國高科技業更是下重手，阿里巴巴、騰訊、小米...等科技巨頭苦不堪言。

諸多原因交纏，陸港股短線很難看到振作跡象，尤其是美中之間的角力，對陸港股影響更是深遠，目前兩強似乎沒有停止相互攻擊的打算，中國也開始對美國的科技業進行反制，休兵日遙遙無期。

滬深300指數過去5年僅上漲約1.27％、上證指數過去5年上漲約4.46％，報酬率非常低，連通膨都無法擊敗；香港恆生指數最慘烈，過去5年下跌約39.73％。近五年投入陸港股，績效非常慘澹。

究竟該不該持續投入00752、00882...等陸港相關ETF，這是一個很難回答的問題。中國雖然貴為全球第二大經濟體，但高速成長期似乎很難再現，與美國的霸權之爭也落居下風，換句話說，短中期陸港股的成長性可能會受到壓抑。

投入沒配息的00752當然是期待陸股的成長性、期待長期的價差收益，但短中期陸股勢必受到壓抑，成長性很大可能落後台股、美股與全球股市，因此沒必要一定要持續攤平00752，資金投入其他更有效率的市場，會有更理想的整體報酬率。

投入00882自然是為了穩定的配息，價差本就不是重點，成分股也都是大型企業，股價大抵是處於低檔區，只要配息穩定，是可以酌量持續買進。但同樣是高息型產品，台股的高息型ETF今年普遍表現不錯，如果希望資金可以有更佳效率的運用，可以考慮減少或暫停投入00882。

不論00752或00882，何時能撥雲見日，沒有人知道。明明有其他更好的市場與標的，實不需硬要攤平。即便一年後、兩年後，00752與00882終於解套了，如果資金是投入00646、0050、VT，整體資產的報酬率有可能會更好。投資看的是整體，只要整體表現好，持股有幾檔帳面報酬率欠佳是沒關係的。

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