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0056改季配息更該進場？搭00713、00878、00919打造月月領息組合

0056改季配息更該進場？搭00713、00878、00919打造月月領息組合

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（美聯社）
台股。（美聯社）

0056改成季配息加上收益平準金制度，現在適合進場嗎？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，兩大重點公開，且能利用4檔季配息+收益平準金高股息ETF，幫自己打造出最新的月月領息組合。

以下為影音內容：

0056元大高股息 成立以來這兩點改變最重要

2022年12月2號，富時FTSE公告富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數

成分股內容30檔增加為50檔：降低單一個股影響／增加成分股涵蓋產業內容。

2023年5月6號，元大投信公告，0056將正式改為季配息並納入收益平準金制度

季配息0056：除息月份1、4、7、10月；預計2023年7月，配發第一次季配息現金股利。

00713元大高息低波打頭陣 0056元大高股息成功複製？

2022年7月28號，元大投信公告：00713正式改為季配息並納入收益平準金制度。

2022年7月1日：00713受益人數規模=2萬8751人/84億

2023年5月26日：00713受益人數規模=13萬7203人/290億

0056受益人數/規模=90萬2159人/2098億(2023/05/26)

00878受益人數/規模=103萬377人/2029億(2023/05/26)

0056、00878規模相差僅利69億；0056改季配+平準金，能不能發揮預期的效果就顯得非常重要了！

兩大改變的影響？

1.年配改季配 不會讓配息金額增加

只是每年一次領，變成每年領四次。

2.收益平準金制度 不會讓配息金額增加

只是確保現金股利，不會因為受益人數／規模短期暴增而被稀釋。

現在適合進場0056嗎？

2022年10月19號，0056配發現金股利2.10元；如果當初已經改為季配息+收益平準金制度，可能會變成什麼樣子？

1、4、7、10月，每季度各配發0.525元現金股利。

台股四大季配息+收益平準金的高股息ETF：

0056、00713、00878、00919

最大差別在於選股策略、目前價格是否合理！因為沒有人能夠準確預測，短期市場的上漲下跌，就挑選適合自己的長期投資商品，並定期定額持有長期平均價格。

改季配息和加入收益平準金 有什麼優點？

年配息對比季配息，二代健保補充保費持有張數門檻增：單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，需支付二代健保補充保費2.11％。

假設現金股利皆為「股利所得與利息所得」2022年0056現金股利為2.10元

「年配息」最少持有10張0056將被收取二代健保補充保費

「季配息」最少持有40張0056將被收取二代健保補充保費

以上假設，季配息現金股利金額，必需要平均分配。

0056給季配息加入收益平穩金制度，期望能夠配發出固定、穩定的季配息現金股利，在固定領息的同時能夠擁有更穩定的現金流好運用。

全新月月配組合，四大季配息＋收益平準金高股息ETF

0056元大高股息：1、4、7、10月

00878國泰高股息：2、5、8、11月

00713元大高息低波：3、6、9、12月

00919群益精選高息：3、6、9、12月

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

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