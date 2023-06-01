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00713「存股變飆股」擬配息0.68元！ 專家：00919後面幾季還有水蜜桃

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

6月首次季配的群益00919，一大早就搶先公告首次季配0.54元，以今天（6/1）收盤價19.13計算，單季殖利率就有2.82％，如果「粗暴年化x4」就高達11.3％。

而且00919這幾天才剛調整完成分，剛好趕上台股除息旺季，那代表後面幾季00919還是有「今年摘的水蜜桃」可以發。

這個月一樣首配的00921，原本是180天才評價（9月才首配），但後來公告縮短為90天，等於是提前到6月這季就可以開始配息（一季都不能晚，你看這壓力多大），以這次0.35元年化出來也有8％的水準。

再來是最近「存股變飆股」的00713，繼3月下修到0.68之後，這季再度開出0.68，雖然最近漲了一段，但年化還是維持6％。

綠能電動車概念的00896，這一季淨值終於「脫離破發了」，但本季還是維持0.15元，往穩定配息的方向發展。反而是之前都配得很穩定的00907，這一期卻忽然對折，但00907有收益平準金應該沒有稀釋的問題啊，實際原因就還有待瞭解了。

配息發放日：7/13（四） 00915、00916

配息發放日：7/14（五） 00919、00907、00712、00896

配息發放日：7/18（二） 00921

配息發放日：7/24（一） 00713

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 00896中信綠能及電動車 ETF 00915凱基優選高股息30 00916國泰全球品牌50

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