降息債券也可能下跌…投資最糟的情況已過？ 專家：怕麻煩買大盤就對了

投資最糟的情況過去了？

美股達人Joe's investment於《投資嗨什麼》中分享，投資不想太麻煩就買大盤就對了，金融環境的一直改變，持有高股息ETF也不是壞選擇；他也提醒，聯準會降息不見得債券價格就一定上漲。

以下為影音內容：

台股不會再更糟了

雖然台灣的出口沒那麼好，不過內需消費還是很強的，出口也覺得很難再更差了，最差的情況就是2023年上半年這樣。

台灣大概是全球製造業商品很重要的地方，過去一年，全球的消費性的電子真的比較疲弱，美國的科技巨頭也在縮減設備的投資，但應該也差不多到尾聲了，甚至可以看到Q1的財報逐漸都準去做投資的情況。

因為現在AI時代的競爭，首先就要投資設備，相信這個部分，台灣是有機會受惠的。

投資元大台灣50（0050）

看國發會的景氣燈號投資0050，這方式不一定是不好，連續很多藍燈跟很少藍燈，投資股票的情況是不同。

如果從整個景氣的態度來看，雖然現在是藍燈，不過感覺應該會逐漸好轉；即便可能中國的出國恢復較慢，但會逐漸轉好的地方。

即便假使中國的經濟沒有起來，至少美國跟歐洲還有東南亞，需求會逐漸起來，彌補中國真的沒有恢復的部分，也還是可以撐住經濟。

因為現在很多製造業代工的廠商，或者是一些製造業的大企業，都轉往印度，開始布局其他設備，台灣不見得會立刻好轉，但最糟的情況應該逐漸過去了。

所以現在是可以投資台股，買大盤是沒有什麼影響，沒有什麼想法的人買大盤就好，常在講元旦進場買大盤型的投資人，放到年底，說不定比頻繁進出操作，來的省事還賺比較多，因為要贏大盤，真的是不簡單的事情。

投資高股息ETF 國泰永續高股息（00878）可行嗎？

現在的時代不同，金融環境有改變，投資人也是要去靈活應變，因為現在利率相對較高的時代，高股息不見得會比較差，因為資金成本使用比較高（利率提高），股票價格的空間會比較小。

不過要看，說不定之後中央銀行或聯準會再降息，說不定局勢又變了。

沒有一檔標的或者商品可以讓投資人一直放著，除非買的是大盤，因為金融環境是會改變的，買的標的也會隨著環境改變。

債券

債券未來在聯準會進去一連串降息之前，應該是不會再差了，但也很難再多到多好。

因為如過真的降息，一般來說債券的價格會上升，但如果是沒有景氣衰退的降息，股票其實也會漲。

而台灣人投資人喜歡買長天債的ETF，因為它的波動大「這樣才有爽的感覺」。

FED降息後的二套腳本

1.同樣是降息，如果景氣是衰退，股票就不會漲，會漲的是債券。 2.如果降息，景氣往上升，股票反而會漲很多；因為景氣沒有衰退，按照企業的本益比和EPS照常就會暴增，所以股票有可能是會大漲。

企業EPS漲本益比又上漲，反映降息的預期，股價不就上升。

未來假設通膨都沒下降，大家原本以為聯準會降息定了，變成不會降或者沒有降很多，這時候債券價格反而漲不動。

若現在利率是5％，比如說20年長天期美債，市場先把債券的股價跟殖利率炒股到3.5％價位，結果聯準會沒降到那麼多，因為通貨膨脹沒有降到預期呢？那就市場預期的3.5％殖利率還要往上升息至4％（假設聯準會只降息到4％）。

就表示債券漲過頭了，價格應該還要再跌下來才對；所以是有可能看到降息出現，但債券價格都沒有漲反而跌。

反之，也有可能通膨比預期還要降更多，聯準會持續降息，債券個價格就會再漲起來了，所以未來的事情很難去做預估。

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