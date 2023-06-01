「00878太早認識」投資輸到脫褲 他分析4點：0050賺更多不香？

高股息ETF擁有大批粉絲，許多人想要無腦買股就會投資此類股票，其中國泰永續高股息（00878）更是熱門標的之一，今年五月單周股東人數再增6,571人，總人數逾101萬人。然而有投資人感嘆「太早知道00878了」，當時的他自以為懂投資，想不到最後報酬率卻慘兮兮，直言「00878有賺錢很好，那選賺更多的0050不好嗎？」

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在三年前開始投資股市，當時為了維持現金流及累積資產，選擇了熱門標的00878，雖然身邊的人都一股腦投資0050，他仍堅信自己的選擇很正確，甚至非常自豪「會投資」。

想不到越研究越發現高股息ETF的缺點，他痛批高股息ETF「過譽、垃圾」，最後投資00878的報酬率也不佳，「輸一屁股」，如今聽到他人投資00878，反而都先懷疑對方是「跟風仔」。

該網友分析，現在的他學會「人多的地方不要去」，他分析四點「不要選擇00878的原因」：

包括「00878有賺錢很好，那選賺更多的0050不好嗎？」、「下跌時00878該跌的也少跌過嗎？」、「報酬累積速度變慢，沒有繼續投入，配息也沒有意義」、「如果高股息策略真的這麼厲害，那麼為什麼美股ETF沒有吹噓高股息特點？」

不過仍有網友反駁留言「如果這個東西真的那麼差，為什麼會有一百萬的台灣人持有，難道台灣人都是笨蛋嗎？我們只想把錢放在一個比定存好又可以睡的安穩的地方，然後隨著投入每年讓自己領零用錢，直到零用錢可以cover日常所需，我們人生最終渴望的彼岸都是財富自由，0050或許有機會提早到達，但是路途上可能會有驚濤駭浪令人卻步，我寧願選擇00878這個穩定但是比較漫長的坦途」。

還有人留言「高股息無腦投資很好啊，又不是要做波段，而且根本沒時間看盤研究」、「選擇性問題！畢竟不是每個人都很會研究股票，或是分析數據，觀看局勢時事」、「00878真的是87買78，不如投0050，昨天大漲賣掉，還不會被一群低能兒說左手換右手」。