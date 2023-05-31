台灣50正2為何過去績效勝過0050？ 專家揭2原因：其一這點大家比較想不到

最近都會不定期跟大家分享新舊ETF的一些特色，今天繼續跟大家來聊，而且今天不一樣的是我第一次講「槓桿型ETF」。過去阿格力曾經分享過不太鼓勵去研究槓桿型ETF，因為有自動扣血機制，畢竟這種ETF的內涵不是買股票，而是買期貨，所以有較高且固定的內扣費用。

不過今天要討論的元大台灣50正2（00631L）就是很特別的存在，長期績效回測來看，2014/10/31成立以來對比元大台灣50（0050）是壓倒性的績效勝利。

投資0050的人過去到底有沒有賺錢？當然是有，八年半以來的含息報酬率是152.89％，相當不錯的報酬率。

但是元大台灣50正2（00631L）的報酬率卻高達528.71％，報酬率不僅贏0050，而且比二倍還高。長達八年多的回測，而且期間歷經中美貿易戰、疫情和大通膨升息等空頭，可以說經歷完整的多空循環，因此在可信的績效下，要來探討為什麼會贏才是重點。

首先最重要的就是「台股長期處於多頭行情」，雖說股市有漲有跌，但在多數經濟成長的國家都是多頭居多。加上美國愛印鈔票，錢就一直流向股市，所以同樣正2在長期的績效上自然有正向的表現，2014-2023成立以來這十年有七年贏過0050。

第二個就是大家比較想不到的「期貨逆價差」，由於台灣50正2是買期貨來達到槓桿兩倍的效果，因此每月都會有「期貨轉倉」。

根據統計，近十年來台指期有93％的機率是逆價差（2013/5-2023/4），意思就是近月期貨的價格高於遠月期貨，而台灣50正2轉倉機制是賣近月期貨買遠月期貨，簡單來講台指期的趨勢無形中都讓他老兄買低賣高，所以長期績效才會超越大盤兩倍。

看到阿格力這篇貼文真的是財商又大幅提升了，但還是要叮嚀投資沒有無腦這種好康，元大台灣50正2（00631L）也不是沒風險，如果是無腦想一次歐印又剛好遇到空頭，它在僅2015、2018跟2022輸0050都是輸一倍以上。

總結來說，槓桿型ETF大部分不適合長期持有，但台灣50正2（00631L）由於長期台股多頭且轉倉的逆價差對他有利，因此可以多加研究一下，最佳的策略就是：

1.台股大跌時逢低買進做反彈，操作得宜可以賺到0050兩倍以上 2.如果是可以忍受波動的年輕小資族，看好0050長期向上，那台灣50正2（00631L）走勢不僅跟0050一樣，還會漲得比較多，可以放大資金效率

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。