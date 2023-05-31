了不起最多再升息一碼？迎接「股債齊揚」 專家：00878搭這檔債券ETF

FED主席明示暫緩升息？債券現在正當時，上次停止升息之後市場發生了什麼事？

財經專家阿格力分享，此時此刻的時間點，應該是債券投資人最期待的一個時刻，因為看起來利率封頂差不多要到了，了不起再升息的一碼應該就是緊繃了。

為什麼會這麼認為？從影響升息的因素也就是通膨來看，包含了PPI、CPI這兩個重要指標回落，尤其是PPI，看到三、四月分別都只有2％多。

這個數字大概就回到2018年，可見通膨的壓力已經大幅的下降了，也代表說聯準會這陣子強近的升息的手段，確實起了作用。

所以最近有看到FED主席鮑爾的談話，其實比較趨近於不會那麼鷹了；當然也跟一些地區性的銀行倒閉危機也有關係，也就是說升息所帶來的副作用已經產生了。

才說為什麼升息循環應該差不多結束了：

1.通膨大幅回落

2.如果在激烈升息下去，副作用恐不只地區型的銀行倒閉

升息尾聲 哪種債券最安全？

分別是A級以上的公司債、美國政府公債、非投資等級債，這三種在過去升息循環之後的六個月、一年以及更長時間到三年；答案，投報率最好的就是所謂A級公司債的部分。

但凡事總有例外，當市場遭遇到真的景氣衰退，金融有一點壓力的時候，就算是3A級以上的公司債一樣殺給你看。

並不是要說3A級的公司債不好，但是如果對於下半年的景氣有疑慮的話，或者是比較悲觀派的投資人，覺得經濟不可能軟著陸，那美國政府公債，似乎是可以選擇的項目，因為就比較不用怕公司衰退的問題，畢竟發債人就是美國政府。

美國債務上限就像體重一樣

但美國不是有債務上限，沒錢了不就完蛋了？

不需要太擔心，因為美國政府的債務上限就跟許多人的體重上限的標準一樣，「達到上限標準的時候，就會在自動調整上限標準」。

因為自1960年至今，美國總共有78次債務上限的再次調整，只要接近就會被調高，所以還沒有出現過違約的紀錄。

沒意外的話，美國債務上限的東西不太需要擔心，通常只是朝野協商的一個工具而已。

美債天期有長有短 現在就看長長長！

存續時間長的

所謂的存續時間，就是投資一檔債券，理論上回本需要的時間。

投資一個存續時間很長的東西，過程中肯定會有很多外在的事件，也代表存續時間長的產品，對於基準利率的變化會比較敏感，例如升息的時候，就會跌比較兇。

反之，現在的利率有可能已經見底了，所以它就有可能比較受惠，要看存續時間長的，就是現在所處的階段是即將要停止升息了，未來如果降息，就是投資人所樂見的。

舉例一檔，00687B國泰20年的美債，看名字就知道是投資到期日20年以上的美債。

上述提到，存續時間是要看大概多久可以回本（理論值），以00687B來說存續時間是17.6年。

存續時間跟資本利得到底要怎麼看呢？假設是20年的到期日，那利率調升1％，它可能就跌20％，反之如果利率降1％，就會上漲20％。

00687B的其他注意事項

做市場上同類型美債ETF20年的比較，00687B的殖利率確實是名列前茅。

現在時間點真的不錯，所以債券投資人才會這麼汲汲營營，因為升息即將要告一段落了，現在殖利率又不錯，所以等於是「進可攻（資本利得），退可守（配息高點）」的位置。

看到不好的狀況，例如說00687B在過去聯準會大幅暴力升息那幾季，配息也還有0.72元，等於最差殖利率大概還有2％。

以00687B他的配息時間點是1、4、7、10，如果想要打造月月配的話，看一下這檔有沒有與手中的持股互補，當成是口袋名單。

00687B規模超過200億，且近日成交量都有超過2萬，流通性問題不用過於擔心，費用率過去都在0.2到0.24％之間。

另外溢價的風險還是要提醒，債券ETF殖利率已經算很不錯了，如果溢價2-3％買進，回歸到淨值的時候就會得不償失。

上次升息循環結束「股債齊揚」 阿格力分享就是這樣配

除了債券以外，也還要有股票，兩者是要來平衡的，且00687B這檔個存續時間是17.6年，存續時間長波動就會大，所以升降息對於該檔的影響會很大。

既然有一檔波動比較大的，又要搭配股票來做平衡，怕有景氣疑慮的話，選擇比較低Beta值的ETF就很不錯。

舉例同一個家族的國泰永續高股息（00878），5月17除息兩天過後就完成填息，非常穩健，繳出的績效也很優異，成立迄今的績效是33.99％，資本利得跟股息的貢獻剛好是一半一半。

更重要的是00878的年化標準差，如果標差越大也代表區間震盪越大，00878近兩年的年化標準差是10.99％，數值大概是大盤的一半，也就是說波動相較大盤小很多。

雖然長期投資，指數型的一定是贏高股息型的，但是不同的投資產品有不同的目的，有人追求市值成長，就不太可能發很多股利，但有人需要股息來因應生活費的，那就比較適合高股息的產品，而非指數型的。

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