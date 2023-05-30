00878漲買跌了也定期定額…存股超安全？ 專家分析規模越來越大的隱憂

【撰文・ 玩股講客人】

樂觀來說，就會如同目前的市場氛圍，大家持股這些高股息的個股，上漲之後賣掉，轉往更穩健的ETF，而ETF又開始買入這些高股息的公司，於是又帶動股價上漲...

國泰永續高股息ETF在2020年掛牌上市後，一直都是市場熱門扣款ETF，當年更是少數結合高股息、ESG、季季配的特質，完全打中存股族想要穩定現金流的痛點！值得一提的是，00878在上市的第一天，成交量就高達8.5萬張，也打破台股原型ETF的史上最大量，而且募資規模達到68億元、受益人數超過2.1萬都成為台股歷史新高。時至今日2023年又是如何？我們一起來看看近況！

首先第一個就是要看ETF產業配置，這也是幾年前我在撰寫ETF這系列文章時，就一直不斷強調的重點，當ETF主要產業出現多空頭行情時，其實就會影響投資績效及淨值變化。從00878來看，目前最高的是電腦及週邊設備族群，佔比將近是三成的29.3%；第二大則是金融保險族群，佔比也來到25.09%。如果把前兩大合起來看，就佔整體配置過半了，這兩大族群過去表現如何？大家應該都記憶猶新吧，尤其電腦類股更是漲到近期！

拉開00878成立至今的投資績效，可以看到2020年上市時，正好搭上台股V轉向上的熱潮，加上00878前兩大族群是電腦股及金融股為主，分別因為電腦市場拉貨帶動、降息拉高金融股的投資績效，於是淨值及股價也開始一路往上漲。

但2022年年初則開始下殺，首先要先記得基金持股兩大族群，成敗都在他們身上，其實新年一開始就進入電腦庫存堆高的問題，加上科技股受到通膨影響導致下殺，接著是烏俄戰爭啟動，所以上半年的淨值大幅縮水，接著升息啟動之後，又讓00878淨值持續殺到十月分，其實這正好是大盤殺最慘的時候，只能說是非戰之罪啦。不過在2022年底之後，股價及淨值開始反彈，因此又從16元一路衝到目前18元以上，其實漲跌的原因都差不多，就是持股前兩大族群漲跌而帶動淨值變化。

不過上面說的都是「每單位淨值」，並不代表大家買得多或少，接著你要看的是基金資產淨額，前面已經提過2020年剛上市的時候，募資規模達到68億元，所以這代表基金是用68億進場開始操盤買股，來到現在呢？居然已經高達2,014億元！我這麼說好了，2022年國安基金進場時，總共投入金額是545億元，而國安基金護盤的歷史紀錄是2000年的1,227億元，所以你再回頭看一下目前00878所投入的資金，是不是完全碾壓國安基金？

重點是00878從2020年開始就越來越多人定期定額扣款，目前受益人數也超過百萬，散戶股東們依舊每個月加碼，尤其00878有一個魔力，只要季配息只要拿到錢，大家心情又會更好，再者，當大家扣款看到股價上漲，心情就好了，會願意越砸越多錢，這跟個股投資的態度可是完全相反，如果散戶買到個股上漲，通常就會抱不住而賣掉，失去後面的大行情，但是變成00878之後呢？

有趣的事情就來了，他們看到越漲就越買，下跌也是不定期加碼，反而比較不會有短線亂賣的想法。因此淨值帶動股價成長之後，大家又繼續買00878，然後00878又不斷買進成分股，這些成分股就繼續受到ETF資金追捧，於是也讓這些成分股多了一個籌碼安定的力量。

從國泰投信最新公告00878的前十大持股來看，前十名有六名確實是電腦及週邊設備（有興趣可點我看深度報導），電腦產業末端的電子通路則有聯強、大聯大這兩家老牌電子通路公司，基本上你可以說這八檔股票就是同屬電腦產業鍊，另外兩檔則分別是水泥龍頭的台泥、台塑四寶之一的南亞，有趣的事情來了，金融股居然都沒排進去，而近期這些電腦產業族群漲翻天，也難怪00878的淨值不斷往上增加，進而帶動股價動能越來越強。那麼這些成分股是不是如我上面說的，當00878規模越來越大，就會一直加碼既有持股？其實看看前五大持股的數據，從年報揭露的十大股東就能找到答案。

00878最大成分股：持股5.53%的華碩（2357）

華碩一直以來，因為配息穩定又是國內的產業龍頭，是資深存股族的最愛。從最新公布的年報顯示來看，十大股東的第一名毫無意外是00878，目前持有36,712張現股，過去施崇棠都一直是最大持股的大股東，這00878真的可以說是橫空出世，才ETF短短成立不到三年，竟然就取代老闆成為華碩的新科大股東，目前持股佔整體流通股數比重4.94%。另外元大高股息0056也進入第六大股東，持有18,151張現股，佔整體流通在外股票的比重為2.44%，再進一步來說，這兩檔大型ETF合計持股超過7%以上的華碩流通股權，只要散戶不停買進，那麼華碩的股票就有機會持續被買上去。

英業達同樣出現00878效應，目前持股排行第一真的是很誇張，佔公司整體持股比例高達7.12%，第二名老闆葉國一持有4.92%，但老三的0056已經買到4.21%，如果0056的資產規模再持續放大，那麼超越老闆張數並來到第二名或許不是什麼難事。

00878第三大成分股：持股4.34%的仁寶（2324）

再看到仁寶，大家覺得很詫異，為什麼仁寶漲上去之後也不太下跌？除了電腦族群受惠資金湧入之外，三大高股息ETF也相當用力買進（笑）。根據2021年年報顯示（2022年還沒出爐），0056是最大戶，持有19.4萬張現股並佔據流通股權比例的4.4%，另外00878則是在第四名的位置，持股比例為2.48%，而第九名則是00900持股1.18%。

不過這邊要先提醒一下，0056、00878總資產規模都越來越大，因此持股比例及張數是有機會「再上一層樓」，另外00900這種就是飄忽不定的籌碼了，跟著高股息走，或許今年就把仁寶清光也說不定，但就目前狀況而言，仁寶持續上漲除了外資大買之外，如果你去認真看投信籌碼其實也不斷往上走，其實這也很明顯是來自0056+00878的買盤，我們等2022年年報的數據公佈就知道了。

最近超車鴻海的廣達，氣勢非常旺盛，內部人持有大量自家公司現股，這也已經不是什麼大新聞，但我們可以特別看的是，00878持股廣達9.2萬張現股已經來到排行榜第三，持股比例為2.38%其實相當高，畢竟排行再上去就是老闆持股比例的雙位數了，要超越有很高的難度。另外0056也買進第七名的位置，目前持有將近七萬張的現股。所以最近廣達股價狂飆，00878、0056可不只是坐享高股息而已，上漲之後的資本利得肯定也能挹注不少投資績效及淨值！

00878第五大成分股：持股3.85%的聯強（2347）

第五名的是聯強，這也是一家超老牌的電子通路商，所屬聯華神通集團，所以目前最大股東就是持有26萬張現股的神通電腦，這算是內部人持股。再延伸到外部的大股東來看，第二名是00878，持股比例高達7%並擁有11.67萬張現股，第三名則是00556，持股比例為4.69%並握有7.83萬張現股。如果我們將第二、三名合併起來，也就是以同性質的高股息ETF持股來看，整體持股比例會達到11.69%，如果這兩檔ETF規模再持續成長下去，那麼未來其實很有機會超越神通電腦，如果真的出現這種狀況，那麽ETF就很有可能開始出現撼動營運及股價的影響力了。

ETF規模越來越大的隱憂？

看到00878不斷成長到底是好事還是壞事？其實就悲觀者角度來說，假使哪一天高股息ETF開始被散戶大量贖回之後，那麼這些ETF就要被迫賣出成分股，屆時我說出現史詩級的崩盤也不爲過，原因是ETF資金被抽走，成分股又被大量賣出，導致這些股票市值大幅衰退，又讓ETF的淨值接著受傷，於是投資人看到淨值下跌，又引發第二度的恐慌賣壓，於是ETF資金再被抽走，成分股又被大量賣出...這樣無限循環之下，很有可能引發人踩人的大崩盤事件。

但樂觀來說，就會如同目前的市場氛圍，大家持股這些高股息的個股，上漲之後賣掉，轉往更穩健的ETF，而ETF又開始買入這些高股息的公司，於是又帶動股價上漲，因此ETF受惠而拉高淨值，大家心情好了就繼續買更多的ETF，接著ETF又去加碼這些高股息個股，所以又上漲...如果大家投資都能像這樣順利獲利，長期吃到股息或資本利得，這當然是好事一樁，但投資永遠沒有這麼簡單，上面我說的下殺循環，大家也要記得可能會出現，千萬不要真的歐印了這些高股息ETF，而增加更高的風險！

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