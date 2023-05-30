0056改「季配息」納入收益平準金！ 他：對自身來說沒有任何影響

【撰文・退休老杯杯】

昨天晚上（本篇寫於2023/05/27），突然看到0056宣布改季配並加入收益平準金機制，而且最快從7月就會開始的消息，手上有一些0056的我，趕快回頭看了一下，這個配息機制的改變，對我會造成什麼影響？

首先，我退休後的家用走的是年度預算（詳投資隨記43_我的年度家用收支規畫法），原本就是以今年度收到的股利，做為明年支出來源，也因為是以年度做為規畫的時間基礎。

所以0056就算改成季配、月配、週配、日配...都跟我沒有關係，反正都是次年才會運用到，唯一要配合調整的，應該就是原本每年只要在存入後做一次定存，需要時才解約的作法，現在要變成四次而已；題外話，因為同為中國信託帳戶，也省了40元手續費（雖說省下來的錢真的連一杯手搖飲也買不起，但看到容易知足的老婆知道後的開心表情，我也就跟著開心啦！）

分散二代健保？

其次，補充健保，一直無法理解，為什麼投資賺錢要補繳健保費的我，都是用「可能做投資的壓力比較大，股民比較容易生病，所以需要用到多一點的健保資源」來自我催眠。

讓我在看到每年超出單筆2萬的股利通知單上補充健保欄位時，不會那麼的生氣...

那這次0056改成季配，有辦法讓我少繳這筆其實我不是很能理解的錢嗎？如果股數較少，改成季配後，可能有機會因為單筆低於2萬而不用繳2.11%的錢；But，人生最重要的就是這個But，以0056為核心持股的我，在改成季配後，應該仍無法閃過。

只好跟著法規，繼續繳這筆得以讓健保局長官們健健康康平平安安步步高陞的費用了。

收益平準金

老實說，在昨天之前，因為手上的標的都跟它無關，所以我對這個名詞只有個大概的印象。

在做了一些功課後，發現這個先買領股利，後買領自己的機制，對於「早早就佈局+長期投資+定時再投入+只想領股息」的我來說，好像也沒什麼影響，並且還可以為了更穩定的配息而拍拍手...

唯一在心中的疑惑是，這不是給新的ETF用的嗎？為什麼0056要導入它？希望有天可以知道原因...

所以，整理了一下，0056改成季配息，對我來說，還真的沒有影響，現在就等看看，是否能夠順利於7月開始配息。

以及是否能夠循著00713在2022年的機制，把原本年底要一次配的錢，在今年度剩下的配息季中配好配滿囉！

做個筆記，持續關注，希望一切順利了！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記143_0056改季配對我的影響