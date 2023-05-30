00878、0056、00713這9檔高股息ETF都有「收益平準金」！ 她：多少會影響投資績效

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、群益台灣精選高息（00919）……13檔高股息ETF裡高達9檔納入「收益平準金」機制，連始祖元大高股息（0056）都宣布改制加入。那麼，實際的成效表現如何？背後又代表什麼意義呢？

以下為影音內容：

00878今年前兩次季配息開獎，都穩定發了0.27元，換算年化殖利率在6％以上，相信對100多萬股民來說，會是開心的結果；另一檔00713，去年從年配改成季配，同時納入收益平準金機制，買氣激增成長速度驚人。

兩檔風風火火的人氣高股息有共通點，就是「季配息」加「收益平準金」這個很受台灣人歡迎的機制。

收益平準金是什麼？

況過投信業者的官方網站，查詢配息、淨值、公開說明書、投資月報等等資料，可能會發現，某些ETF全名的後面有括號加註（本基金配息來源可能為收益平準金）。

例如：00878和00713如上圖所示。

假設有檔高股息ETF受益人數10萬人，今年成分股現金股利大豐收，配息換算殖利率高達10％，經過新聞和網路曝光，吸引20萬人瘋狂買進，讓股東人數衝到30萬人，但ETF收到的配息已經固定了，那平均每個人領到的錢就會變少。

因為ETF持有一籃子股票，成分股除息的時間點和ETF配息存在時間差，就會出現舊股東和新股東分享同一塊餅、同一鍋粥的情況；收益平準金就是算了解決這問題所誕生的機制，可以理解成「讓收益公平分配的準備金」。

ETF屬於開放式基金，可以在次級市場下單買賣，也可以在初期市場申購買回，總單位數（受益權單位數）不固定會有增減變動。

假如AAA高股息ETF沒有收益平準金，公告配息時有20億的單位，單位淨值（美受益權單位淨值）20元，總淨值400億，當中有40億元是成分股股息，其他360億元是股票等資產，配息時每擁有一單位或者說每持有一股，可以領到2元。

高達10％殖利率，除息前民眾瘋狂買進，單位數迅速膨脹，在淨值（單位淨值）不變的情況下，ETF總淨值衝上800億元，不論早早持有的老朋友或剛買入的新朋友，同樣有權分配，只是股息就40億元這麼多，那配息時每單位就會只剩下一元了。

如果另一檔BBB高股息有收益平準金機制，那麼結果就會不一樣。

與前面的AAA高股息設定的條件都一樣，ETF總單位數因為買氣倍增到40億個，不過因為有收益平準金，資金會分成2份，一份照常拿去買成分股，另一則保留在平準金帳戶不動用。

以BB高股息來說，每1單位會保留2元不買股，新增的400億資金裡面，有40億元放著不動，配息時股息就不會稀釋了。

不論新舊朋友，每持有一單位都能領到2元，差別是新朋友領到的配息是自己所提撥的平準金。

如果覺得以上說明太複雜，其實就只要知道一件事，投資有收益平準金機制的ETF時，資金不會全部去買成分股，而是提撥一定比例到平準金帳戶，當ETF配息時領到的收益，基本會有：

1.股利所得（54C）

2.財產交易所得（76W）

3.收益平準金所得

國內股票型ETF目前有9檔配備收益平準金

平準金算是蠻新穎的機制，2019年時由復華投信引進台股ETF世界，選擇全面運用，旗下成員有配息就導入，復華富時高息低波（00731）歷史留名成了第一，官方說法是為了公平性，避免出現搭便車的行為。

不過讓這項機制發揚光大，絕對是2021年中納入的國泰永續高股息（00878），畢竟它上市以來規模和受益人數就像吹氣球膨脹再膨脹，速度之快前無古人，市場反應超級好。

後來許多新的高股息ETF一出生就內建，都快成為標準配備了，當然也要後來加入的，00713就在2022年加入，而近期0056也才剛宣布改制，順便推季配卡位1、4、7、10月。

收益平準金有用嗎？

拿人氣第一的00878來觀察：

00878從2021年7月納入，之前有2次配息紀錄，一次0.15元、一次0.25元，進入新時代後，可以發現配息金額落差並不大，就在一個區間內浮動。

2022單一年份4次發錢的狀況是相當平均，今年前2次開獎都維持0.27元，難怪許多投資人喜歡它的原因就是穩定。

網路上有種說法正因為00878有收益平準金，才讓每次配息如此安心，因為不論是先買還後買都會有部分資金成為平準金，只是中間實際分配比例要看投信業者，目前沒有公開的公式可以事先得知。

只有一檔不夠看，把改制之後，人氣一飛衝天的00713配息紀錄調出來看：

00713是2022年7月納入收益平準金機制，同時從念配息改成季配息，這時間已經是下半年，只剩2次配息空間，剛好都發1.45元，分別換算年化殖利率也都在7％以上，可惜太年輕，能看到數字還很少，今年會是第一個完整年度，肯定會被廣大ETF愛好者仔細檢視。

如果4次都能維持在0.68元上下，那整體和去年相去不遠，殖利率也會逼近7％，依然是挺傲人的成績，投資人可以好好觀察。

結論

其實配息金額是否平均，和平準金機制沒有必然的相關，比較像是投信業者的選擇，平準金的存在就是給業者多些彈性調整的空間。

從本質上去理解，也可以發現收益平準金負面效益也不小，因為有一筆錢是閒置的沒有投入股市，多少會影響績效表現。

而其實配息有沒有被稀釋，其實不重要，因為對於總報酬沒有任何影響；領取股息，資產總價值不變，如果ETF價格無法上漲，沒有賺到價差，確實是左手換右手，更該關心總報酬，也就是股利+資本利得。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。