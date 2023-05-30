00850跟0056一起改成季配息…搭00713每月領息！ 專家：盡量提高大盤型比重

近期ETF投資人最關注的議題，無疑是老牌高股息ETF0056總算放棄抵抗，從「年配息」改成「季配息」，順應市場潮流了。

不過老實說，我對這項更動並不感意外，畢竟季配息可以說是高股息投資人「內心最軟的一塊」。

比較意外的反倒是另一檔市值型ETF-元大台灣ESG永續（00850）直接從年配息改成季配息了。

很多人對這檔ETF感到陌生，其實它和0050、006208、00692同樣屬於貼近大盤的市值型ETF。

由於同類型商品中有0050這座大山，導致它天生就缺乏關注度，就算多了「ESG」這項血統純正的標籤，仍然無法順利擠進股民的自選清單。

如今調整為季配息，搖身一變為首檔季配息的大盤型ETF，辨識度算是明顯提升了。

客觀來說，這檔ETF自2019年上市以來的表現其實還不錯，起碼20塊發行的ETF如今32塊，同期間也交出了高於大盤5%的報酬，毫無疑問是穩妥妥追蹤大盤走勢方向，表現還有機會比大盤更好。

元大把它和0056、00713合組了「月配息全家桶」，2檔高股息搭配1檔大盤型，這種「2高1低」的組合，雖然看似各1/3投入可以股息與價差兼顧，

不過我更建議年輕的朋友盡可能提高在00850這類大盤型ETF的比重，因為漲幅空間大，比高股息ETF少的那1、2%息就放在裡面，參與成長。

畢竟時間就是金錢、年輕就是本錢，這個時期多領的股息也是被你拿去泡妞，不如留在股票裏頭讓它多幫你賺錢。

像我本人也是偏好大盤型ETF勝過高股息，抱持的戰略思路很清晰，用少一點的股息，換得更大的資產增值，目標是直接拿下丈母娘。

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