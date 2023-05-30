郭哲榮抄底0050獲利千萬！網「突破盲點」：那要投顧幹嘛？

摩爾投顧投資長郭哲榮去年聲稱投入4000萬投資元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050），他於29日向媒體表示已出清，獲利1151萬，並將其中200萬捐出。PTT網友對於他的行為紛紛表示讚賞，不過也有人直言，若只是要投資0050，那根本沒有必要花錢聽投顧專家建議。

郭哲榮去年投入3000萬以每股115元左右買進261張0050，接著幾天後，又投入1000萬加碼，累積投資金額達4000萬。他近日已將0050出清，獲利1151萬，並將其中200萬捐給家扶基金會、慈濟、動物緊急救援協會、創世基金會等單位。

PTT網友分享新聞並表示，「哲哲老師去年累積投入4000萬買0050，賣出後獲利1151萬，大家還不趕快相信哲哲，財富密碼？」

其他網友則留言「人家都賺翻了，還賺到熱度，就酸民還在酸他」、「1100萬捐了200萬還有900萬，羨慕」、「高歌離席」、「我覺得他不可能一直抱著，不然真的證明找投顧沒用」、「多空爭霸戰，哲哲大勝」。

有網友直言「買0050就能賺爛，你各位別再傻傻繳會費啊」、「買0050賺19%，還不用付給投顧老師錢」、「哲哲告訴大家，千萬別加入投顧，低接0050就好」、「自己買0050又不難」、「買0050，我還參加投顧幹嘛」、「哲哲親身示範了台灣投顧老輸績效不如0050」、「怎麼不叫會員買0050，自己買爽賺，會員套600台積電」。

不過也有許多網友讚賞郭的行動，留言「做公益這個給推」、「做公益就是給推，哲哲這點值得肯定」、「做公益給推，哲哲太神啦」、「賺錢捐愛心給推」、「有賺願意捐讚！第一次推哲哲」。