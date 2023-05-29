0056、00713、00850三檔月領股息！ 專家：成長性不足建議搭配債券

自從00878開啟了季配息模式，基金規模成長速度驚人，其他投信也紛紛跟進，推出季配息產品，季配息似乎已成了高息型ETF的標準配備。

上星期關於ETF的最重磅消息，莫過於0056與00850將改為季配息。元大投信以自家產品推出一組月月領息的股票型ETF組合，00713+0056+00850，版友們顯得躍躍欲試，版主收到幾則來訊提問關於這個組合的看法。

這個組合看起來還不錯，有低波動的00713、高息型的0056、成長型的00850，可說是相當完整的組合。如果是目前空手的存股新手，這個組合看起來可以長期投資。如果已經持有其他高息型ETF，實不用換股操作。雖然每一檔高息型產品的成分股與選股邏輯略有不同，但本質功能就是穩定配息，只要能達成穩定配息的目的，不論新舊產品都是一樣的。

愈來愈多投資人熱衷每月領息的ETF組合，版主還是要提醒，務必做好資產配置。版友問：「資金想全部投入00713+0056+00878，這個每月領息的組合如何？！」。

版主有3點意見：

每月領息的感覺確實很好，但不要為了領息而忽略成長動能與風險分散。事實上，債券ETF也能搭成每月領息的組合，目前債券ETF的殖利率並不會落後股票太多，股債混搭也是能每月領息。

以「00751B+0056+00878+00646」這個組合為例，有台股高息型的0056與00878、有美股市值型的00646、有高評級公司債00751B；配息與成長兼具、分散台股與美股、又有降低波動的債券，同時也能達到每月領息的目的。

投信發行的ETF愈來愈多元，不論青睞高息型、市值型、或特定產業型，應多方比較瞭解，才能從中挑選適合自己的產品組合。自從00878問世之後，多次配息的高息型ETF幾乎吸引了大多數市場注意力，雖然殖利率與報酬率是個沒有對錯的選擇題，但版主建議，如果距離開職場還要10年以上，適度加入一檔成長動能強勁的市值型ETF會是明智的策略，可以提升個人證券資產的報酬率。00757今年至今天收盤為止，已飆漲將近60%，這就是成長型產品的爆發力。

各家投信爭相推出迎合市場需求的產品，站在投信的角度，這是可以理解的行銷策略，而我們做為消費者、投資人，應當以正確的原則組建自己的證券資產，不可被投信的廣告與大眾潮流牽著鼻子走。市場最流行的概念與產品，未必是正確的。

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