不只0056改季配息！元大要用「這檔」取代00878搭上00713組成月月領息

元大投信26日時宣布，元大高股息（0056）做出兩重大變革：由年配改為季配息、並同時納入收益平準金機制，除息月分訂為1、4、7、10月，今年7月將進行第一次季除息，且能採平滑方式穩定配息給投資人。

將其0056的季配息月份與最熱門的新國民ETF國泰永續高股息（00878）沒有一個月份重複，許多人將其元大另一檔元大台灣高息低波ETF（00713）自2022年9月起改為季配息後，三檔皆買進則剛好達成「月配息」：

0056配息月份：1、4、7、10月 00878配息月份：2、5、8、11月 00713配息月份:：3、6、9、12月

不過，查看元大官網的公告後發現：

元大台灣高股息證券投資基金及元大臺灣ESG永續ETF（00850）證券投資基金證券投資信託契約，及公開說明書修正...

00850將於2023年8月16號由年配息改為季配息，配息月份與00878完全一樣落在2、5、8、11月；也就是除了0056外，00850也改成季配息並納入收益平準金，更是第一檔季配的大盤型ETF。

（取自元大投信官網）

自2022年9月起將00713改成季配息之後，人氣一路上漲，現今又更改了0056和00850，後續的績效如何？有待投資人持續觀察了。