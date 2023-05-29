不只0056改季配息！元大要用「這檔」取代00878搭上00713組成月月領息
元大投信26日時宣布，元大高股息（0056）做出兩重大變革：由年配改為季配息、並同時納入收益平準金機制，除息月分訂為1、4、7、10月，今年7月將進行第一次季除息，且能採平滑方式穩定配息給投資人。
將其0056的季配息月份與最熱門的新國民ETF國泰永續高股息（00878）沒有一個月份重複，許多人將其元大另一檔元大台灣高息低波ETF（00713）自2022年9月起改為季配息後，三檔皆買進則剛好達成「月配息」：
0056配息月份：1、4、7、10月
00878配息月份：2、5、8、11月
00713配息月份:：3、6、9、12月
不過，查看元大官網的公告後發現：
元大台灣高股息證券投資基金及元大臺灣ESG永續ETF（00850）證券投資基金證券投資信託契約，及公開說明書修正...
00850將於2023年8月16號由年配息改為季配息，配息月份與00878完全一樣落在2、5、8、11月；也就是除了0056外，00850也改成季配息並納入收益平準金，更是第一檔季配的大盤型ETF。
自2022年9月起將00713改成季配息之後，人氣一路上漲，現今又更改了0056和00850，後續的績效如何？有待投資人持續觀察了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言