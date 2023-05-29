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存股該怕二代健保吃掉獲利嗎？ 數學老師：其實一般人根本不用擔心

聯合新聞網／ Ryan爸爸投資誌
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

國內目前股利所得應扣取之補充保險費的下限為2萬元，因此凡是「單次給付股利總額」不足2萬元時，則不收取補充保險費。有的人會擔心存股反而被二代健保補充保費吃掉獲利，其實一般人根本不用擔心這件事情。

如果投資金額真的很高，可以利用以下方法：

1.分散個股

2.投資採取季配息的公司，讓單筆股利在2萬元內來迴避

3.投資像是KY股及ADR來避開補充保費

以我個人經驗來看，與其規避二代健保的補充保費，還不如選對公司好好投資，讓市值與股利同步增長，比起短進短出、頻繁更換標的做波段來說，我自認自己更適合前者，也更不需要耗費許多心神。

前陣子看到某個網友留言說，他建議年輕人不要存股領利息，不然會讓所得稅增加，應該要做波段就好，因為這樣只要繳納交易稅。

我就很納悶這邏輯好像怪怪的，做波段一定每次都贏嗎？我股息去年領六十幾萬，結果還可以退稅咧！

只能說方法對了，努力才有意義。否則就是南轅北轍而已。

最好不要為了省小小的補充保費，把自己的投資搞得太複雜，這樣反而就本末倒置了！

最近報稅季節大家紛紛討論哀嚎荷包又要失血，但我反而有種小確幸，稅的問題就等到我股息超過94萬元再來煩惱吧！

祝福大家在投資路上都能穩健獲利，一起努力，最後提醒大家報稅時間快要結束了，記得一定要「申報上傳成功」才算完成手續唷！

◎本文內容已獲 Ryan爸爸投資誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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